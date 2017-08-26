مصرع العميد الركن (أيمن عبد الله) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ أمس الجمعة 25 آب/أغسطس، العميد الركن في قوات النظام “أيمن علي عبد الله”، والذي لقي مصرعه في المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار جبلة” الموالية، بمقتل العميد الركن “أيمن عبد الله”، من قرية الحصنان/بيت ياشوط بريف جبلة، وذلك في معارك ريف حمص قرب مدينة تدمر.

ومن جهتها، أعلنت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش” أمس، إعطاب دبابة لقوات النظام بصاروخ موجه شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وأكدت صفحة “دمشق الآن” الموالية، أن قوات النظام وميليشياته ضيّقت الخناق على عناصر تنظيم “داعش” المحاصرين في ريف حمص الشمالي الشرقي، وسيطرت على “تلول الكوريات” و”وادي الرباحية” و”بئر عبود” غرب مدينة السخنة و”وادي الحرف” شمال غرب المدينة.

وأشار ناشطون إلى أن اشتباكات عنيفة تدور اليوم السبت بين قوات النظام والتنظيم في محيط حقل نجيب للغاز شرق مدينة السخنة.