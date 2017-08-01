(الجبير) للمعارضة: حان الوقت لصياغة رؤيةٍ جديدة

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قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، للمعارضة السورية، إن الوقت قد حان لصوغ رؤيةٍ جديدةٍ بشأن تسوية الأزمة في سوريا.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤول سعودي قوله، إن الجبير أبلغ المعارضة أنه حان الوقت لصوغ “رؤية جديدة”، مشيراً إلى أن الجبير “لم يقل إن بشار سيبقى”. حسب موقع “عربي 21”.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات عقدت الثلاثاء الماضي، اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض مع كل من منصتي موسكو والقاهرة للبحث في موضوع تشكيل وفد موحد للقوى المعارضة إلى مفاوضات جنيف الخاصة بتسوية الأزمة السورية في أيلول/سبتمبر، إلا أن المباحثات لم تحقق نتائج إيجابية في مجمل القضايا التي كانت محور المباحثات.