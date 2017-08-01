(محمد علوش) يردّ على إعلان (تحرير الشام) استعدادها لحل نفسها

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

علّق رئيس المكتب السياسي في “جيش الإسلام”، محمد علوش، على إعلان هيئة تحرير الشام أمس الجمعة استعدادها حل نفسها وتكوين قيادةٍ موحدة بشروط.

وقال “علوش” في تديونة نشرها على قناته في “تلغرام”: “للأسف أن يكون هذا متأخراً جداً بعد تاريخ حافل بالغدر والتشبيح والنهب وابتلاع الفصائل وآخرها كان أحرار الشام”.

وأشار إلى أن “من كان بهذه المثابة فيحتاج إلى أن يثبت صدق نواياه وتراجعه عن فكره ومنهجه قبل كل شيء، ويبعد كل الأشخاص الذين يحملون هذا الفكر ويحاسبوا بمحكمة عادلة مستقلة على الدماء التي سالت وعلى تسليم البلدان والمدن والقرى وقبض أثمانها باتفاقيات مشبوهة لا تزال سرية إلى الآن، ويفرج عن جميع من اختطفهم”.

وأردف “علوش”: “وأن يبادر فوراً إلى الخروج من الغوطة فقد ناء بهم الحمل وضاقوا بهم ذرعا، لا سيما الخمسين أجنبياً (مهاجراً) فلا مكان لهم هناك”.

وأوضح رئيس المكتب السياسي في “جيش الإسلام”، أن “هذه بعض إجراءات صدق النوايا حتى نصدق أن صاحب الدعوى لا ينوي التستر بالفصائل والمجتمع المدني ليخرج نفسه من كهف السواد الذي اختطف به الثورة وأدخل نفسه فيما لا قبل له به”.

وختم “علوش”: “هذه صرخة نذير لأهلنا في الشمال، ولفصائلنا، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كيف بكم وقد لدغتم عشرين مرة!!”.

وكان قد أكد القائد العام لـ “هيئة تحرير الشام”، المهندس هاشم الشيخ (أبو جابر)، يوم أمس الجمعة 25 آب/أغسطس، أن “الهيئة” مستعدة لحل نفسها بشرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال نفسها وتنضم تحت قيادة واحدة. وجاء ذلك في خطبةٍ ألقاها الشيخ بالمصلين في في مدينة بنش بريف إدلب.