منع (سانا) من تغطية حفل (علي الديك) في مدينة المعارض بدمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

مُنع الفريق الإعلامي لوكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، المكلف بتغطية فعاليات “معرض دمشق الدولي”، مساء أمس الجمعة 25 آب/أغسطس، من تغطية حفل الفنان “علي الديك”، ما أثار غضب موالين متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وصفوا الأخير بـ “ديك المزابل”، وتحدثوا عما حدث معهم في الحفل، مشبّهين ما جرى بما يحدث في الأفرع الأمنية.

وأفادت “سانا” بأنه لدى توجه فريقها الإعلامي إلى المسرح المكشوف في مدينة المعارض، تم منعهم من دخول حفل الفنان “علي الديك”، رغم أنهم يحملون البطاقات التي تخولهم التغطية الإعلامية لفعاليات المعرض.

وأشارت إلى أن فريفها الإعلامي تحدث مع عدد من المشرفين على تنظيم الحفلة للسماح لهم بالدخول والتصوير، إلا أنه تم رفض ذلك دون معرفة الأسباب أو الجهة التي منعت الفريق من الدخول، على الرغم من السماح لعدد من وسائل الإعلام العامة والخاصة الأخرى بالدخول لتغطية الحفل.

موالون غاضبون علقوا على الخبر، فكتب “محمد سليمان”: “بلكي مفكرين حالهم جابين فريد الاطرش ولا عبد الوهاب ولا شي عملاق بالموسيقى وما نكون قد المستوى، هزلت وعالمشفى يا بو فهد، عامقام البياتي”.

وأضاف “أبو محسن”: “سانا هي الوكالة الحكومية الرسمية والوحيدة، كيف يتم منعها؟؟؟ وأين الدولة وأين وزير الإعلام، إذا كان هذا الأمر صحيح، فهذه مؤامرة على الإعلام الوطني”، على حد تعبيره.

وعلق “علاء محمد”: “يا زلمة بس فريق سانا منعوه، اي الشعب يلي حضر الحفل اكل قتل كانو فايت على الامن الجنائي وعامل شي جريمة، كانت قمة المهزلة والمسخرة”.

“هند العبد الله” علّق قائلة: “كان لازم يألف غنية عن ((نحنا الدولة ولاااك))”، ووصف “حسن محمد الشيخ أحمد” علي الديك بانه “ديك المزابل”.