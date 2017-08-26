قوات النظام تعلن سيطرتها على 3 مخافر حدودية مع الأردن

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم السبت (26 آب/أغسطس)، سيطرتها على 3 مخافر حدودية مع الأردن، بعد معارك مع كتائب الثوار.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا (حزب الله) اللبناني، بأن قوات النظام و”حلفاؤها” تقدمت على حساب كتائب الثوار في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وسيطرت على 3 مخافر حدودية مع الأردن، وهي: (161،162،163) قرب “وادي محمود”.

وأضاف المصدر بسيطرة قوات النظام وميليشياته أيضاً على منطقة “غدير محمود” و”وادي محمود” قرب الحدود السورية – الأردنية في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وأشار إلى أن “وادي محمود”، “يعتبر أحد المعابر (غير الشرعية) الهامة التي كان يستخدمها المسلحون في تهريب الأسلحة والذخائر من الحدود الأردنية باتجاه البادية وريف دمشق”، على حد تعبيره.

ومن جهته، أفاد “جيش أسود الشرقية” بأن اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش الحر في غرفة عمليات (الأرض لنا)، ضد قوات النظام وميليشياته في محوري “وادي محمود” بريف السويداء الشرقي ومحور “الفكة” بريف دمشق الشرقي، في محاولة تقدم لتلك القوات منذ ساعات الصباح.