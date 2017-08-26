(سانا) تنعى أحد إعلامييها قتيلاً في صفوف قوات النظام جنوب الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، اليوم السبت (26 آب/أغسطس)، الإعلامي والمحرر الصحفي لديها “محمد سلمان نصر”، والذي قُتل خلال مشاركته القتال في صفوف قوات النظام ضد تنظيم “داعش” بريف الرقة الجنوبي.

وأفادت “سانا” بأن الإعلامي “نصر” ينحدر من قرية بستان الصوج بريف طرطوس، وهو من مواليد عام 1983 ويحمل إجازة في اللغة الإنكليزية، وعمل مترجماً ومحرراً صحفياً في الوكالة منذ عام 2009 وحتى التحاقه بالخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام نهاية شهر كانون الثاني عام 2016.

شارك الإعلامي الموالي “نصر” في العمليات القتالية لقوات النظام ضد تنظيم “داعش” في مختلف أنحاء الريف الشرقي لمحافظة حلب، قبل أن يتم تكليفه بمهام القتال مع وحدته العسكرية في الريف الجنوبي لمحافظة الرقة، حيث قُتل هناك صباح اليوم، بحسب الوكالة.

وتخوض قوات النظام معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” في ريف الرقة، فقد أعلن تنظيم “داعش” يوم الخميس الماضي، استعادته السيطرة على 7 قرى في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، ومقتل نحو 100 عنصر لقوات النظام، خلال هجومٍ عنيف للتنظيم على مواقع تلك القوات غرب مدينة معدان.