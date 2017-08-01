(حوار كلس): (رياض الأسعد) لا يمثلنا لهذه الأسباب

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أصدرت غرفة عمليات (حوار كلس) العاملة في الشمال السوري، اليوم السبت (26 آب/أغسطس) بياناً هاجمت فيه العقيد “رياض الأسعد” مؤسس الجيش السوري الحر، بعد حضوره أمس الأول الخميس مؤتمراً لإطلاق مبادرة “الإدارة المدنية” في المناطق المحررة.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، نشره “لواء سمرقند” على حسابه في “تويتر”: “نحن غرفة عمليات حوار كلس، والتي تضم فصائل الجيش الحر، راقبنا في الآونة الأخيرة تطفل المدعو رياض الأسعد على الجيش الحر، وادعائه تمثيله وقيادته في المنتديات الداخلية والخارجية وعلى وسائل الإعلام، علماً أنه لا علاقة لهذا الشخص بفصائل الجيش الحر العاملة على الأرض لا من قريب ولا من بعيد”، على حد تعبيره.

وأشار البيان إلى أن رياض الأسعد كان “من الأشخاص الذين تآمروا على الجيش الحر وطعنوا بمبادئه وثوابته، بل وذهب أبعد من ذلك ليرتمي في حضن القاعدة التي أسرفت في سفك دماء الجيش الحر والبغي على فصائله وسرقة سلاحه وتكفير أبنائه”.

وأضاف “وصلت الصفاقة بالأسعد ليحضر مؤتمر ما يسمى بالإدارة المدنية التي دعت إليه النصرة (هتش) لشرعنه جرائمها بحق الثورة السورية والشعب السوري، مدعياً تمثيله للجيش الحر”.

ونفت غرفة العمليات في بيانها علاقتها برياض الأسعد، وطعنت بتمثيله للجيش الحر، واعتبرته تمثيلاً باطلاً يسيء للجيش الحر، على حد وصفه.

وكان قد شارك رياض الأسعد مؤسس الجيش الحر أمس الأول الخميس، في مؤتمر لإطلاق مبادرة “الإدارة المدنية” في المناطق المحررة، في مدينة إدلب، تحت رعاية هيئة تحرير الشام.