مرافقة (علي الديك) تعتدي على جمهوره بالضرب في معرض دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

تحدثت مصادر إعلامٍ مواليةٍ، عمّا جرى في الحفل الذي أقامه الفنان (علي الدين) مساء أمس الجمعة، في مدينة المعارض بدمشق، واعتداء مرافقته على جمهوره بالضرب والشتائم.

وأفادت صفحة “أخبار الهاون بدمشق”، بأن “ما حصل في حفل علي الديك في معرض دمشق الدولي معيب بكل معنى الكلمة”.

وأضاف “(النجم) حضر بسيارة (لبنانية)، وأحضر كتيبة لضرب الجمهور وإهانته”. “مرافقة (النجم) المدرعة اعتدت بالعصي والصراخ على الجمهور الذي لولاه لما كان هذا الديك يصيح”.

كما مُنع الفريق الإعلامي لوكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، المكلف بتغطية فعاليات “معرض دمشق الدولي”، من تغطية حفل “الديك”، ما أثار غضب موالين متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وصفوا الأخير بـ “ديك المزابل”، وتحدثوا عما حدث معهم في الحفل، مشبّهين ما جرى بما يحدث في الأفرع الأمنية.

وعلّق “علي الخطاب” الذي كان حاضراً على ما يبدو في الحفل قائلاً: “الله ياخدو ما اجا للعشرة ونص وغنى نص ساعة وانقلع وصارت المرافقة تضرب العالم وتهينن، لعما يطرشو شو قلب رئيس الوزراء؟! بالمختصر المفيد ومن الاخر هاد كان (معرص) مو (معرض)، اسف عالكلمة لان مشان هيك رايحة العالم”.

وأكد “ماجد قدورة” في تعليقه ما جاء على لسان “خطاب”، وقال: “الحكي مزبووط الله لايوفقون ولا يوفقك علي الديك، النسوان والولاد اكتر حدا اكل قتلة من لحرس، الشباب يطاحشو والنسوان تاكلا، لحمدلله انو رح نخلص من هل مرض تاع المعرض”.

واختلف “فراس الدرعاوي” مع من سبقه من المعلقين على الخبر، قائلاً: “هاد الحكي مو مزبوط بنوب… انا كنت هنيك مبارح، وعساكر المعرض تبع التنظيم هن يلي ضربو الناس وصارو يرجعون لورا… وانا اكلت ضربة بالكرسي ع اجري… بس المرافقة ما عملت شي… كانت وراه وقدامو وولابسين طقوم مدنية… وهاد الكلام باطل… كلو من عساكر المعرض… والشعب صار يخبص وما يرد ف العساكر صارو يضربو بالكراسي… واخدو الكراسي ووقفو وما خلو مجال للرؤية… ف المرافقة مالا دخل… وبس”، ورد عليه “أسامة عبد الرحمن” قائلاً: “معناتو كل العالم ما سترجو يجيبو طاري العساكر خوفا من الاعتقال، وصلت الفكرة لزوقها براس المرافقة”.