(جيش خالد) يعتقل المسؤول الشرعي لديه والتهمة…

إياس العمر: كلنا شركاء

اعتقل جيش (خالد بن الوليد) المتربط بتنظيم (داعش)، الأسبوع الماضي المسؤول الشرعي لديه، وعدد آخر من قادة وعناصر الجيش، وذلك عقب تنفيذ الطيران الحربي لسلسة من الغارات منذ شهر حزيران/يوليو استهدفت قادة الصف الأول في (الجيش).

وقال الناشط أحمد الديري، إن جيش خالد اعتقل المسؤول الشرعي لديه (أبو علي شباط) بتهمة التخابر مع التحالف الدولي قبل أيام، بالإضافة لعدد من قادة الصف الأول في جيش خالد.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن اعتقال شباط أتى على خلفية الاستهداف للمحكمة (الشرعية) في بلدة (الشجرة) غرب درعا، وهي المحكمة الرئيسية لدى جيش خالد.

وأشار إلى أن المسؤول الأمني الجديد لجيش خالد (خالد الشولي)، اتهم الشرعي (شباط) بأنه على علاقة باستهداف المحكمة كونه كان يغادر المبنى قبل الاستهداف بدقائق، وذلك بعد استهداف مبنى المحكمة مرتين الأولى منتصف شهر حزيران/يوليو الماضي، وقد أدى الاستهداف حينها لمقتل قائد جيش خالد (أبو محمد المقدسي)، والمرة الثانية قبل أيام وأدى لمقتل قائد جيش خالد الجديد (وائل العيد).

وأكد الديري أن جيش خالد أجرى عملية إعادة هيكلة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد مقتل أكثر من 30 من قادة الصف الأول لديه باستهداف الطيران الحربي لمواقعه أربعة مرات خلال الأسابيع الماضية.