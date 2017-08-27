منير الربيع: هل ترسل أميركا قواتها ضد (حزب الله)؟

منير الربيع: المدن

كالصدى السياسي الاستباقي، يمكن وضع الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. كل التصويبات السياسية التي رمى إليها نصرالله، كأنها ردّ مسبق لما قالته السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي. منذ طرح التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، والإدارة الأميركية ممثلة بهايلي، تتخذ مواقف تصعيدية ضد حزب الله ونشاطه الذي تصفه بالإرهابي في منطقة 1701. وقد اقترحت الإدارة الأميركية تعديل هذا القرار، وتوسيع مهمات القوة الدوليّة لتشمل الحدود اللبنانية السورية، وليس الحدود مع فلسطين المحتلة فحسب.

لم توّفق واشنطن في مسعاها لتوسيع صلاحيات اليونيفيل. ثمة من يشبّه هذا الصدى الأميركي المرتفع، بمشاريع القرارات والقوانين التي كانت تقترحها واشنطن في فترة إدارة باراك أوباما، لإدانة النظام السوري، أو لاتخاذ اجراءات ضده في مجلس الأمن الدولي، على خلفية الجرائم التي يرتكبها في سوريا. في حينها، كانت واشنطن تعرف أن أي قرار سيصطدم بفيتو روسي صيني، ولكنها كانت تصرّ على طرحه على التصويت، وذلك للإشارة إلى أنها تتبنى موقفاً ضد بشار الأسد ومؤيداً للمعارضة السورية، فيما كان الواقع مغايراً. وهذا ما أثبتته التجربة والمسار السياسي.

لا شك في أن واشنطن ممثلة بهايلي متأكدة من أن مشروع توسيع صلاحيات اليونفيل لن يمّر، ورغم ذلك تستمر في التعبئة الإعلامية في هذه الوجهة. صحيح أن السياسة لا تجيز الحكم على النوايا، أو الذهاب إلى الخبايا، لكن في الحالة السورية، لا بدّ من ذلك، لأنها الأزمة الوحيدة التي أجمعت في التعاطي معها كل التلاوين الفكرية والسياسية والدينية والطائفية، على مبدأ التقية. فالقول شيء، والفعل شيء آخر. وليس هناك ما يمنع من تكرار ذلك. منذ الخطوط الحمراء المطاطية التي وضعها أوباما إلى السقوف المرتفعة التي ينصبها دونالد ترامب، ولا تجد نقطة تقف عندها، بحيث يعلو الصوت وصداه، من دون أن يصل إلى حدود، تحتّم الشروع بالفعل، لتطبيق كل ما يقال.

إذا ما قرن كلام السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة بالفعل، فهذا يعني أن المنطقة ذاهبة إلى ما هو أكثر من تصعيد. هذا يعني أن المنطقة، وخصوصاً لبنان، في انتظار حرب ضارية وطاحنة، طالما أن هايلي اتهمت حزب الله بممارسة أعمال إرهابية في جنوب لبنان، إذ قالت إن “​الحدود اللبنانية​ شهدت تمرير أسلحة من ​إيران​ إلى ​حزب الله​ منذ عام 2006″، مشيرةً إلى أن “ميليشيا حزب الله تطور أسلحتها وترسلها إلى حيث تريد لزعزعة الاستقرار”. واعتبرت أن “حزب الله وكيل لإيران في زعزعة استقرار المنطقة”، وأنه “يتعين على ​قوات اليونيفيل​ القيام بمهماتها بفعالية لتجنب أي صراع في ​المستقبل، لأنها لا تقوم بمهماتها كما ينبغي”.

المعنى السياسي لهذا الكلام هو أن كل هذه التجاوزات التي يرتكبها حزب الله في الجنوب، حسب التوصيف الأميركي، هدفها شن حرب ضد إسرائيل. والتفسير المكمّل للجزء الآخر من الكلام، هو أنه يجب مواجهة حزب الله لتعطيل قدرته على القيام بهكذا حرب أو مواجهة. والتفسيران يقودان إلى اندلاع مواجهة حتمية بين الطرفين في المستقبل. وإذا ما كانت واشنطن جدية في ما تطرحه، وبعد فشل مشروع توسيع صلاحيات اليونيفيل، قد يكون الخيار المتاح أمامها هو إرسال قوات أميركية للمشاركة في عديد قوات الطوارئ الدولية. لعلّ هذه القوات، تقوم هي بالمهمات التي تعتبر هايلي أن اليونيفيل تقصّر في تأديتها. الأكيد أن هذا ما سابع المستحيلات، فواشنطن لا تريد الدخول عسكرياً في سوريا، فما الذي سيدفعها إلى القيام بانتشار عسكري في لبنان.

تمرّ المنطقة في مرحلة خلط للأوراق. ولا شك في أن الصراع الإيراني الأميركي يتعاظم، وخصوصاً في سوريا. ما سينعكس على لبنان. وفي هذا الإطار يأتي الكلام الاستباقي لنصرالله، لمواجهة أي محاولة أميركية لتحجيم نفوذ إيران في سوريا. وهذا ما قد يرتكز على تفاهمات دولية. لكن، في المقابل، فإن الصراع الأميركي الإيراني المعلن، لا يبدو أن واشنطن مستعدة لتحويله إلى تصادم عسكري أو غير عسكري. وهذا ما توضحه المجريات الميدانية. ما تريده واشنطن هو تحجيم نفوذ إيران بسواعد غيرها، إن استطاعت. وهذا ما يحصل في سوريا، سواء أكان بالتعاون مع الروس، أو مع الاكراد، أو مع المعارضة. وهو ما يحصل في لبنان من خلال الدعم الواسع للجيش اللبناني. لكن، هل سينجح ذلك؟ الجواب حتى الآن، وفق المعطيات المتوافرة، يشير إلى استحالة ذلك. وهذا بالطبع ما يفسّر الإنزعاج الضمني لدى حزب الله، من نشاط الجيش والدعم الذي يحوزه، والذي أظهر وكأن الجيش سيطر على الساحة العسكرية والميدانية، وخطف الوهج من الحزب. وهذا يعني بحال عدم وجود أي استراتيجية واضحة، مبنية على تفاهمات دولية وإقليمية صلبة، أن الأمور ستذهب إلى مزيد من التصعيد، الذي لن يقتصر على الجغرافيا السورية، أو في الأطراف اللبنانية، بل قد يتوسع ويمتد إلى مناطق أخرى. وقد يتخذ أشكالاً متعددة، من بينها الشكل الذي تحدّثت عنه هايلي في معرض انتقادها نشاط حزب الله وعجز اليونيفيل.