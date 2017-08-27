التايمز: تحوّل جذري في موقف الغرب من تنحي بشار الأسد

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في تحول سياسي كبير في سوريا، قامت بريطانيا وحلفاؤها الغربيون أخيرا بإسقاط مطلبهم الذي طال أمده بتنحي بشار الأسد، بل وربما يقبلون الانتخابات التي يسمح له بالوقوف مرة أخرى.

وبحسب تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية ترجمته “عربي21” أكد الوزراء، أمس الجمعة، تحولاً في السياسة تجاه سوريا، وهو موقف حافظت عليه بريطانيا منذ بداية الثورة السورية عام 2011. ومنذ ذلك الحين قتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص، معظمهم على يد قوات النظام وحلفائه.

وأشار بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، إلى التغيير في مقابلة على برنامج راديو “فورس تودي”.

وقال إن “من مصلحة الشعب السوري أن يسير الأسد في الغالبية العظمى”. وأضاف: “كنا نقول إنه يجب أن يذهب كشرط مسبق. الآن نقول إنه يجب أن يذهب ولكن كجزء من عملية انتقال. أنه دائما مفتوح أمامه للوقوف في انتخابات ديمقراطية”.

ويقول الدبلوماسيون إن جونسون يؤكد تحولا تدريجيا على المعارضة والغرب بسبب الأحداث على الأرض. وكان الموقف الجديد يتقاسمه حلفاء بريطانيا والداعمون الإقليميون للمعارضة.

من جانبه، قال يحيى العريضي الناطق باسم المعارضة إنه يشعر بخيبة أمل من الدول الغربية التي عرضت تأييدا للكلمات، ولكن ليس من الناحية العملية إسقاط بشار الأسد، وقال: “إن مصالحهم تبدو قبل الأخلاق. الجرائم لا تختفي مع مرور الوقت”.

إلى ذلك قال مصدر آخر: “تستند سياستنا حول البراغماتية والواقعية. من الصعب أن نرى أي مستقبل مستقر وسلمي في سوريا مع بقاء بشار الأسد هناك، بالنظر إلى مقدار الضرر الذي تسبب فيه. لكن ما إذا كان هو أو لم يكن لم يعد مقدمة للمناقشات”.

وتعد هذه الخطوة، بحسب “التايمز” بمثابة “حبوب منع الحمل المريرة للحكومة البريطانية”، التي أيدت خطاً صعبا ضد النظام منذ منتصف عام 2011 تحت ديفيد كاميرون.

وقد ذكر نقاد سياسيون مرارا أنه من خلال استبعاد دور بشار الأسد في المفاوضات، أجبره الغرب على تقوية موقفه، نظراً للأمل الكاذب للمعارضين ورسم روسيا وإيران في الصراع.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال للمعارضة السورية قبل أيام، إن الوقت قد حان لصوغ رؤيةٍ جديدةٍ بشأن تسوية الأزمة في سوريا، بحسب وكالة “أسوشييتد برس” التي نقلت عن مسؤول سعودي قوله، إن الجبير أبلغ المعارضة أنه حان الوقت لصوغ “رؤية جديدة”، مشيراً إلى أن الجبير “لم يقل إن بشار سيبقى.