الائتلاف: الأولوية للمشاريع الخدمية تحضيراً لمرحلة ما بعد بشار الأسد

وليد غانم: كلنا شركاء

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نذير الحكيم، أن استراتيجية الائتلاف تتمثل في تمكين الحكومة السورية المؤقتة من تنفيذ المشاريع الخدمية والسياسات العامة التي تم وضعها تحضيراً للمرحلة الانتقالية التي ستلي الحل السياسي دون بشار الأسد.

وطالب الحكيم خلال لقائه مارك إينز براون، السفير الأسترالي في أنقرة، جميع دول أصدقاء الشعب السوري بمن فيهم أستراليا دعم مفاوضات جنيف للوصول لحل سياسي لا يكون لبشار الأسد ورموزه دوراً فيها، مشدداً على حرص الائتلاف الوطني لتقديم الدعم الكامل للهيئة العليا للمفاوضات من خلال وفدها المفاوض والفريق اللوجستي، بما يساعدها للنجاح بمهامها وتوحيد صفوف المعارضة ضمن وفد واحد.

من جانبه أكد السفير الأسترالي، على دعم بلاده لحقوق الشعب السوري، وحرص بلاده على إيجاد حل سياسي شامل من خلال المفاوضات التي تجري، مشدداً على أن نظام بشار الأسد أجرم بحق شعبه وخاصة باستعمال الكيماوي الذي أكدت كل التحقيقات الدولية مسؤولية النظام على استخدامه.

وطلب الأمين العام بدوره تقديم الدعم عن طريق الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية الشرعية للتأكد من وصولها للمناطق المحررة وليس للمناطق التابعة للنظام أو لمنظمات إرهابية.

وأضاف الحكيم أن إقامة الحكومة المؤقتة للعديد من المشاريع الخدمية، يبني الثقة لدى السوريين بأن طواقم الحكومة قادرة على تقديم الخدمات لهم، مشيراً إلى أن ذلك يقلص قدرة التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة على التأثير بالمدنيين ويقلل من حاجة المدنيين لهم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري