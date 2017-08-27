السورية ماجدة..أم اليتامى تتولى رعاية 300 يتيم بتركيا

لقى زوجها حتفها في الحرب الدائرة بسوريا، وترك لها ثلاثة أطفال، بنتان وولد

كلنا شركاء: لالى كوكلي- الأناضول

“ماجدة رمضان”.. أم سورية لثلاثة يتامى فقدوا أباهم في الحرب الدائرة ببلادها منذ عام 2011، تتولى في ذات الوقت وبشكل طوعي دور “الأم” لـ300 طفل في دارٍ للأيتام بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وتقيم رمضان مع أطفالها الثلاثة – بنتان وولد – في مركز إيواء بقضاء “ألتون أوزو” بهطاي، وتعمل 6 أيام في الأسبوع بشكل طوعي في دارٍ للأيتام بالقضاء ذاته، تأوي 300 طفل سوري، حيث تقوم برعايتهم إلى جانب أطفالها الثلاثة.

وفي حديثها للأناضول، أوضحت ماجدة أنها من سكان “جسر الشغور” بمحافظة إدلب السورية(غرب)، مبينة أنها فقدت زوجها قبل 6 أعوم بالحرب، وأنها أصيبت مع ابنها في هجمة استهدفت المدينة.

وإثر ذلك اضطرت رمضان للقدوم إلى تركيا لتلقي العلاج، ولم تعد إلى بلادها منذ ذلك الحين؛ بغية حماية أطفالها من ويلات الحرب، بحسب قولها.

وتابعت في ذات السياق “أنا سعيدة للغاية بقدومي إلى تركيا، فالناس هنا طيبون جدا، وكانوا خير معين لي بعد أن اسودت الدنيا في وجهي عقب فقد زوجي، وما جئت إلى هنا إلا خوفًا على أطفالي”

وعن عملها التطوعي في دار للأيتام، أضافت الأم: “أريد أن أقدم كل ما بوسعي لهؤلاء اليتامى”.

واستطردت في ذات السياق “كوني أمًا لأيتام، فأنا أشعر جيدا بهم، وكنت أملك ثلاثة فقط والآن منحني الله 300، أحبهم كثيرا لأنهم بحاجة إلى الحنان، وأريد لهم دوام الصحة والعافية”.

وأشارت إلى أنها تنظم أنشطة كثيرة في دار اليتامى، مضيفة: “ألعب معهم، وأعلمهم قراءة القران واللغة التركية، والرسم، ودروس عن الموسيقى”.