ثوار حمص يردّون على قصف النظام ويقتلون عقيداً طياراً

رشا دالاتي: كلنا شركاء

في ردٍّ على قصف منطقة الحولة ومدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، استهدفت كتائب الثوار في المنطقة بقذائف المدفعية والصواريخ مواقع لقوات النظام موقعين قتلى وجرحى بينهم العقيد الطيار حافظ السلوم، بحسب ما أكدته شبكات إخبارية موالية.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حمص إن المنطقة شهدت يوم أمس السبت تصعيداً عنيفاً من قبل قوات النظام، حيث شنت طائراته سبع غارات جوية استهدفت منطقة الحولة عموماً، فيما أمطرت مدفعيته وراجمات الصواريخ المنطقة بأكثر من 60 قذيفة.

وطال قصف النظام مدينة تلبيسة في ذات الريف موقعاً قتيلاً يدعى “طلال الضحيك” ونحو سبعة جرحى من المدنيين، كما قضى مدنيٌّ آخر في بلدة الغنطو جراء قصفٍ مماثلٍ، فيما تسبب القصف على قرية برج قاعي بسقوط ثلاثة جرحى، بحسب مراسلنا.

في المقابل، ردت كتائب الثوار في ريف حمص الشمالي على استهداف المدنيين بقصف مواقع النظام في حي الزهراء بحمص وفي منطقة مريمين المتاخمة لمنطقة الحولة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية للنظام إلى مقتل العقيد الطيار حافظ سلوم في منطقة مريمين جراء سقوط قذائف على المنطقة، والتي تسببت أيضاً بمقتل امرأة تدعى فايزة ديوب، بحسب شبكة أخبار مصياف.

في حي الزهراء أيضاً نعى موالو النظام شاباً قالوا إنه قُتل جراء سقوط القذائف الصاروخية على الحي، والتي تسببت أيضاً بإصابة ستة أشخاصٍ آخرين قالت مصادر موالية إنهم جميعاً من المدنيين.

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