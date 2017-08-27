ناسفةٌ لـ (أبي عمارة) توقع قتلى وجرحى في مدينة حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

أعلنت سرية أبو عمارة للمهام الخاصة مساء السبت عن تفجير عبوة ناسفة في حي الفرقان في مدينة حلب، متسببةً بتدمير ثلاث سيارات وسقوط عدد قتلى وجرحى في صفوف عناصر النظام.

ووقع الانفجار في شارع الاكسبريس في محيط دوار الصخرة (دوار الآداب) قرب حي الفرقان غربي مدينة حلب، وتخبطت وسائل الإعلام الموالية للنظام بنقل الخبر حيث قالت القناة الإخبارية الرسمية إن قذيفة هاون سقطت في حي الفرقان لتعود وتقول ان الانفجار الذي وقع في حي الفرقان ناتج عن ماس كهربائي بينما لم تذكر عن سقوط قتلى وجرحى إثر التفجير.

ونشر القائد العام لسرية أبو عمارة للمهام الخاصة “مهنا جفالة” عبر معرفه الخاص في التيلجرام بياناً تبنى فيه العملية وقال إن سرية أبو عمارة قامت بتفجير العبوة، مضيفا “ليقولوا ماس كهربائي وليقولوا قذيفة أو حتى ارتفاع درجات الحرارة أو أضرار مادية”، وطالب جفالة المشككين بفيديو للعمل الذي نفذه عناصر السرية، وتابع جفالة “لا يهم فقد حققت أسود سرية أبو عمارة هدفها بتفجير العبوة ولله الحمد والمنة”.

ولم يصدر بيان عن السرية تشرح فيه تفاصيل أكثر عن تفجير العبوة الناسفة.

وشهد حي الفرقان تفجيرا مشابها منذ أكثر من شهر حين استهدفت سرية أبو عمارة دورية مشتركة من عناصر المخابرات في الحي، الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم، وتبنت السرية العديد من العمليات النوعية التي استهدفت عناصر الشبيحة والنظام فضلاً عن تفجير مستودعات الذخيرة في مخيم النيرب منذ عدة أيام.

وزادت العمليات النوعية التي نفذها عناصر سرية أبو عمارة للمهام الخاصة خاصة في مدينة حلب والتي تخضع لسيطرة النظام وميليشياته والتي تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المستمرة من قبل عناصر الشبيحة والنظام.