وقفٌ لإطلاق النار في القلمون الغربي ومحادثاتٌ (داعش)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني صباح اليوم الأحد (27 آب/أغسطس)، وقف إطلاق النار في القلمون الغربي بريف دمشق، لإنهاء المعركة مع تنظيم “داعش”.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن الميليشيا وقوات النظام أعلنوا وقف إطلاق النار، ابتداء من الساعة السابعة صباحاً، في سياق اتفاق شامل لإنهاء المعركة في القلمون الغربي، ضد تنظيم “داعش”.

كما قالت قناة “المنار” التابعة للميليشيا، إن حزب الله وقوات النظام أعلنا وقف إطلاق النار يوم الأحد لإنهاء هجوم على تنظيم “داعش” في منطقة القلمون الغربي على الحدود مع لبنان.

مفاوضاتٌ مع “داعش”

كما أعلن الجيش اللبناني وقف إطلاق النار اليوم الأحد على جانبه من الحدود، حيث كان يشن هجوماً على التنظيم من داخل شمال شرق لبنان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني قوله إن الجيش اللبناني بدأ محادثات عبر وسيط مع تنظيم “داعش” مع سريان وقف لإطلاق النار، بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، للسماح للمفاوضات بشأن مصير تسعة جنود لبنانيين يحتجزهم تنظيم “داعش” منذ عام 2014.

وبمقتضى وقف إطلاق النار دخل أعضاء في ميليشيا حزب الله منطقة في القلمون الغربي للتأكد ما إذا كان الجنود اللبنانيون الذين يحتجزهم التنظيم مدفونين هناك.

وكانت ميليشيا حزب الله أحرزت أمس تقدماً على حساب “داعش” في المنطقة، وسيطرت على مرتفع “شميس تم المال”.