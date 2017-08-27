10 قتلى في صفوف النظام بهجوم لـ (تحرير الشام) جنوب حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

أعلنت “هيئة تحرير الشام” بعد منتصف الليلة الماضية (الأحد 27آب/أغسطس)، عن مقتل أكثر من عشرة عناصر لقوات النظام والميليشيات المساندة لها واغتنام أسلحتهم في قرية “تليلات” بريف حلب الجنوبي.

وتمكنت قوات النخبة التابعة لـ “تحرير الشام”، من اقتحام مواقع قوات النظام والميليشيات الأجنبية المساندة لها في قرية تليلات جنوب حلب، والسيطرة على عدة مواقع تابعة لها، عقب عملية نوعية انتهت بمقتل أكثر من عشرة عناصر لقوات النظام واغتنام أسلحة فردية وذخائر خفيفة، بحسب إعلام “الهيئة”.

وأشارت “وكالة إباء” المقربة من تحرير الشام، إلى أن “سرية الهندسة قامت بتفخيخ النقاط التي سيطرت عليها قوات النخبة في القرية، ومن ثم الانحياز من المنطقة”، مؤكدةً خروج المقاتلين بسلام.

في السياق، قصفت كتيبة المدفعية في هيئة تحرير الشام، مواقع ميليشيا لواء القدس الفلسطيني المساندة لقوات النظام، بمدافع الهاون في حي جمعية الزهراء بحلب.

من جانبه، أكد “القائد العسكري” في غرفة عمليات حي جمعية الزهراء لـ “كلنا شركاء”، تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام وميليشياته، وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم، إثر قصف بمدافع الهاون استهدف مواقعهم بالقرب من مسجد الرسول الأعظم ومحيط فرع المخابرات الجوية في الحي.

وكانت قوات النخبة التابعة لـ “تحرير الشام” نفذت عملية مشابهة يوم السبت (12آب/أغسطس)، تمكنت خلالها من دخول مواقع قوات النظام في منطقة (الكاستيللو) شمال حلب، وقتل أكثر من ثمانية عناصر واغتنام أسلحتهم.