مقاتل في (الثوري الإيراني) أصيب في الحرب الإيرانية العراقية وقُتل بحلب

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أعلنت وسائل إعلامٍ إيرانيةٍ، أمس السبت 26 آب/أغسطس، مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، خلال مشاركته القتال إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في ضواحي مدينة حلب.

وأفادت وكالة أنباء إيران الرسمية، بمقتل “إبراهيم خليلي” أحد مقاتلي الحرس الثوري الإيراني، أثناء عمليات عسكرية في ضواحي مدينة حلب.

وذكرت الوكالة الإيرانية، بحسب موقع “روسيا اليوم”، أن “خليلي” هو من جرحى الحرب العراقية -الإيرانية 1980 – 1988.

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية، قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن 5 عناصر من “لواء فاطميون” التابع للحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم في سوريا.

وأفادت مصادر إعلامٍ إيرانيةٍ قبل أيام قليلة بمقتل 35 عنصراً من ميليشيا “فاطميون” الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في المواجهات مع تنظيم “داعش” في البادية السورية.

وأشارت المصادر إلى أن القتلى سقطوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالقرب من معبر التنف، وفي ريف دير الزور.