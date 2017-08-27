قوات النظام تسيطر على المنطقة الممتدة بين السخنة والشاعر شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس السبت 26 آب/أغسطس، سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة بين مدينة السخنة ومنطقة الشاعر في ريف حمص الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميلشيا حزب الله اللبناني، بأن الميليشيا وقوات النظام ضيّقت الخناق على مسلحي تنظيم “داعش” المحاصرين في ريف حمص الشمالي الشرقي، وسيطرت على كامل المنطقة الممتدة من غرب مدينة السخنة حتى منطقة الشاعر، بعد سيطرتها على كل من: (حريث، روضة الوحش، العصفورية، جبل المنشار، خشم المنشار، خشم نويو، تلال الغوير، الصيدة، وادي الجرف، وادي السهل، خشم الحامضة، جبل اللابدة، وادي قطقط، جبل ثنية الصفرة، جبل حوية الرأس، خربة الصمورية، جبل السطيح).

وأضاف بأن وحدات الهندسة تقوم بتمشيط كامل المساحة المسيطر عليها والتي تقدر بحوالي 2000 كلم مربع، وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات والألغام التي خلفها مسلحو “داعش” في المنطقة.

وكانت قوات النظام وميليشياته قد حاصرت التنظيم بعد سيطرتها على جبل الضاحك (الضاهق) وخربة الطلاع، والتقائها بالقوات المتواجدة شمال مدينة السخنة صباح يوم الخميس الماضي.