أسلحةٌ صنعها الثوار في معرضٍ للجيش الروسي

وليد غانم: كلنا شركاء

ضمّ معرضٌ للجيش الروسي أقيم منذ أيامٍ في العاصمة موسكو، جناحاً للأسلحة المصنعة محلياً والمصادرة من كتائب الثوار في سوريا، ومنها المدفع محلي الصنع (جهنم)، ما أثار اهتمام وزير الدفاع الروسي.

وأفادت “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” الغير رسمية، بأن “سيرغي شويغو” وزير الدفاع الروسي أجرى قبل أيام جولة خاصة على جناح الأسلحة المصادرة من سوريا ذات الصناعة المحلية.

وأشارت إلى أن الجولة كانت ضمن معرض “الجيش – 2017” والذي يقام في أحد ضواحي موسكو، واشتملت على زيارة عدة أجنحة فيه.

ونشر المصدر صوراً لوزير الدفاع الروسي خلال زيارته جناح الأسلحة المصنعة محلياً والمصادرة من كتائب الثوار في المعرض.

إلى ذلك، كشف مسؤولون في معرض “الجيش – 2017” عن نقاهة لمدة ثلاث سنوات ستخضع لها حاملة الطائرات الروسية اليتيمة “الأميرال كوزنيتسوف”، التي سبق وأن شاركت في العمليات القتالية في سوريا، وسقطت منها مقاتلتان.

وأشار موقع “سبوتنيك” الروسي إلى إقامة معرض “أرْميا 2017” في ريف العاصمة الروسية موسكو، واحتوى على أسلحة ومعدات عسكرية مأخوذة من مسلحي تنظيم “داعش” في سوريا، غالبيتها من صنع يدوي كمدافع الهاون المصنوعة من أنابيب الماء.