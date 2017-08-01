(غضب الفرات) تسيطر على مستشفى الأطفال في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات)، اليوم الأحد (27 آب/أغسطس)، عن سيطرتها على مستشفى الأطفال في مدينة الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن حي الرقة القديم شرقي مدينة الرقة، شهد مساء أمس، اشتباكات قوية بين ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم “داعش”، أسفرت عن مقتل 21 عنصراً للأخير بينهم قناصين، وفي الحي ذاته تمكنت (قسد) من تفجير عربة ذخائر للتنظيم.

وفي حي المرور غربي المدينة، تمكنت (قسد)، من السيطرة على مستشفى الأطفال، وأسفرت الاشتباكات التي شهدها الحي عن مقتل نحو 16 عنصراً للتنظيم، بحسب الوكالة.

وأحرزت (قسد) تقدماً في حي النهضة في الجهة الغربية، حيث تمكن مقاتلوها من السيطرة على عدة نقاط وقتل 11 عنصراً للتنظيم.

ووثق ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” 123 غارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي على مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين.

وأشاروا إلى فقد كل من الحاجة “سناء عطورة” وطفلتها “هناء عطورة” بعد استهدف منزلهما الواقع في حي الجميلي من قبل مدفعية التحالف منذ قرابة الشهر، وراح ضحية هذا الاستهداف زوجها “أحمد عطورة” وأحد أبنائها.