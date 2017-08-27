إنزالٌ جويٌ جديدٌ للتحالف في دير الزور

مراد الأحمد: كلنا شركاء

نفذ التحالف الدولي أمس السبت 26 آب/أغسطس، عملية إنزالٍ جويٍ جديدةٍ في مناطق سيطرة تنظيم “داعش” بريف دير الزور الغربي، بالتزامن مع إعلان المجلس العسكري لدير الزور اقتراب معركة دير الزور.

ولم تكن هذه العملية الأولى من نوعها، وربما ليست الأخيرة، فقد كرر التحالف الدولي عمليات الإنزال الجوي في دير الزور، وتركزت عملية الإنزال الأخيرة عصر يوم أمس في ريف دير الزور الغربي، وذلك بالقرب من أحد أهم معاقل التنظيم في الريف الغربي، بالقرب من منجم الملح.

ولم يتبين نوع وهدف العملية، في حين رجّحت مصادر ميدانية أن هدف العملية هو إخلاء بعض قياديي تنظيم “داعش” من جنسيات غير سورية، تم زرعهم سابقاً بين صفوف التنظيم ليتغلغلوا داخل كياناته في عمليات استخبارية لصالح التحالف الدولي.

وأشارت مصادر ميدانية أخرى إلى أن هدف العملية ربما محاولة لاستهداف قياديين للتنظيم وقتلهم ومحاولة أسر عدد من الشخصيات البارزة في “داعش”.

وتزامنت عملية الإنزال، مع إعلان فصائل عسكرية من أبناء دير الزور تتبع للمجلس العسكري المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، عن اقتراب عملية السيطرة على مدينة دير الزور وجاهزية تلك القوات للمعركة.