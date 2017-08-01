(حوار كلس) تُلزم فصائلها بوضع أسمائها على لوحات سياراتها

سعيد جودت: كلنا شركاء

أصدرت غرفة عمليات (حوار كلس) العاملة في الشمال السوري، اليوم الأحد (27 آب/أغسطس)، قراراً يُلزم فصائلها بوضع لوحات تحمل اسم الفصيل.

وجاء في بيان نشرته غرفة العمليات على حسابها في “تويتر”: “حفاظاً على الأمن والاستقرار بالمنطقة، قررت غرفة عمليات حور كلس إلزام كل فصائلها بوضع لوحات تجمل رقماً مع توضيح اسم الفصيل”.

وأعطت غرفة العمليات فصائلها مهلة شهر من تاريخ صدور القرار، مشيرةً إلى أنه سيتم وضع خطة مماثلة للسيارات المدنية بالتنسيق مع المجالس المحلية.

وحذّرت غرفة العمليات في بيان آخر، كافة الفصائل من إيواء عناصر فاسدة مطلوبة للمحكمة العسكرية، مشيرةً إلى أن كل من يتستر أو يتعاون مع المفسدين سيتعرض للمحاسبة، ويعتبر شريكاً لهم.

ويأتي ذلك في ظل حملة أطلقتها غرفة عمليات (حوار كلس) يوم الأربعاء 23 آب/أغسطس الجاري، لملاحقة “المفسدين” في مناطق (درع الفرات) شمال سوريا، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.