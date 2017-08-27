اتفاقٌ يقضي بخروج (داعش) من القلمون الغربي

وليد الأشقر: كلنا شركاء

وافق النظام على الاتفاق الذي أبرمته ميليشيا حزب الله اللبناني مع تنظيم “داعش” اليوم الأحد (27 آب/أغسطس)، والذي يقضي بترحيل من تبقى من عناصر التنظيم في القلمون الغربي، إلى مناطق سيطرة التنظيم شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية في جرود القلمون الغربي وإحكام الطوق على من تبقى من تنظيم داعش، وحقناً لدماء قواتنا والقوات الرديفة والمدنيين، تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله والتنظيم، والذي يقضي بخروج من تبقى من عناصر داعش باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية”.

وكانت أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني صباح اليوم الأحد وقف إطلاق النار في القلمون الغربي، لإنهاء المعركة مع تنظيم “داعش”.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن الميليشيا وقوات النظام أعلنوا وقف إطلاق النار، ابتداء من الساعة السابعة صباحاً، في سياق اتفاق شامل لإنهاء المعركة في القلمون الغربي، ضد تنظيم “داعش”.

ومن جانبه، أعلن الجيش اللبناني وقف إطلاق النار على جانبه من الحدود، حيث كان يشن هجوماً على التنظيم من داخل شمال شرق لبنان.