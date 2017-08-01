قتلى في اقتتالٍ بين ميليشيات النظام شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قُتل ثلاثة أشخاص في اشتباكاتٍ بين مجموعة تتبع لميلشيا (الدفاع الوطني) وأخرى من بلدة (ناحتة) شرق درعا، وذلك على خلفية خلاف وقع على (المعبر التجاري) الرابط بين محافظة السويداء وريف درعا الشرقي.

وقال الناشط سامي الأحمد لـ (كلنا شركاء) إن ثلاثة أشخاص قتلوا نتيجة الاشتباك الذي وقع عصر اليوم الأحد 27 آب/أغسطس، اثنان منهم من عناصر ميلشيا (الدفاع الوطني) وهما (دانيال الشعراني ـ سلطان الشعراني) من بلدة (الدور) غرب السويداء، بينما قتل شخص ثالث من بلدة (ناحتة) شرق درعا ويدعى (عدنان الاجود).

وأضاف أن الاقتتال وقع على حاجز بلدة (الدور) الجنوبي، وهو الحاجز الرئيسي لميلشيا (الدفاع الوطني) في المنطقة ويتولى مسؤولية تنظيم عملية خروج ودخول البضائع من السويداء إلى درعا وبالعكس، مقابل الأتاوات المالية.