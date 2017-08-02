كتائب الثوار تهاجم (جيش خالد) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

اندلعت مواجهاتٌ صباح اليوم الأحد (27 آب/أغسطس) بين كتائب الثوار وجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) غرب درعا، في هجومٍ هو الأول من نوعه منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي.

وقال الناشط أحمد الديري، إن كتائب الثوار شنت هجوماً على مواقع جيش خالد في تل (عشترا) غرب درعا، بعملية أطلقت عليها مسمى (فتح الفتوح) وهي العملية الأولى من نوعها منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماشي.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عملية كتائب الثوار أتت عقب سلسلة من الغارات استهدفت قادة الصف الأول في جيش خالد، وأدت لمقتل أكثر من 30 قيادياً في صفوف الجيش.

وأشار إلى أن كتائب الثوار منذ مطلع العام الجاري شنت أكثر 12 هجوماً على مواقع جيش خالد في ريف درعا الغربي، ولكن دون تحقيق أي نتائج على الأرض، فعدد القتلى في المعارك مع جيش خالد خلال العام الجاري تجاوز 250 قتيلاً من الثوار.

ولفت الديري إلى أن جيش خالد يسيطر على 7 في المئة من إجمالي مساحة محافظة درعا، ويتواجد في مناطق انتشاره غرب درعا أكثر من 40 ألف مدني، يعانون منذ أشهر من نقص حاد في الخدمات الأساسية ولاسيما مادة (الطحين)، كما يحاصر جيش خالد بلدة (حيط) غرب درعا والتي تضم قرابة 5 آلاف مدني.