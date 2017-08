رغم مرور 20 عاماً على إنتاجه إلا أن هذه المعلومات ستفاجئك.. Titanic استعان بـ3000 ممثلٍ.. ودور جاك لم يكن لـ دي كابريو

كلنا شركاء: هاف بوست عربي

مر 20 عاماً على إنتاج الفيلم الرومانسي الأميركي Titanic الذي كتبه وأخرجه المخرج جيمس كاميرون، والذي يتناول حادث غرق السفينة RMS Titanic، خلال رحلتها الأولى، في المحيط الأطلسي عام 1912، عبر قصة الحب التي جمعت بين جاك (ليوناردو دي كابريو) وروز (كيت وينسليت).

وبمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاق أحد أبرز أفلام السينما الأميركية على مر التاريخ، إليكم 20 معلومة مميزة عن تلك الأيقونة الفنية.

1- أضخم ميزانية إنتاج في القرن العشرين

يعتبر تيتانيك أضخم عمل فني تم إنتاجه خلال القرن العشرين، بميزانية بلغت 200 مليون دولار، واستطاع حصد إيرادات بلغت 2.2 مليار دولار داخل الولايات المتحدة وخارجها.

2- أجر جيمس كاميرون

بلغ أجر جيمس كاميرون نظير إخراجه الفيلم 8 ملايين دولار، إلى جانب نسبته من الأرباح التي اتفق على الحصول عليها مع شركة الإنتاج.

فيما تقاضي ليوناردو دي كابريو مبلغ 2.5 مليون دولار، أما كيت وينسليت فقد تقاضت 2 مليون دولار.

3- مدة الغرق

يتناول فيلم Titanic أحداث غرق السفينة العملاقة عام 1912 وقصة الحب التي نشأت بين جاك وروز، مدة الفيلم ساعتين و40 دقيقة، وهي المدة نفسها التي استغرقتها السفينة كي تغرق في شمال المحيط الأطلسي.

4- هل تتخيل جاك آخر؟

رُشح لدور جاك”كل من ماثيو ماكونهى، وكريس أودونيل، وبيلى كرودب، وستيفن دورف، وحاولت شركتا Twentieth Century Fox Film Corporation ،Paramount Pictures التأثير على المخرج جيمس كاميرون كي يختار ماثيو ماكونهي، لكنه صمم على إسناد الدور لليوناردو دي كابريو.

الجدير بالذكر أن الممثل المخضرم روبرت دي نيرو، كان المفترض قيامه بدور “الكابتن سميث” قبطان السفينة، لكنه رفض بسبب إصابته بعدوى الجهاز الهضمي وقتها.

5- موقع التصوير

الديكور الذي تم تصميمه كان يخص النصف الأيمن من السفينة فقط، وتم بناء محيط صناعي بلغ عمقه 3 أقدام فقط أي أقل من متر، كما تم تصوير مشهد غرق السفينة فى خزان ماء سعته 3500 غالون أي 13248 لتر.

6- 2000 ممثل

شارك في بطولة الفيلم 1000 ممثل متكلم، وأكثر من 1000 كومبارس، وارتدوا جميعهم ملابس فاخرة.

7- الجملة الأشهر

خلال وجود جاك على ظهر المركب، أراد التعبير عن سعادته البالغة بالصعود على تلك السفينة، محاولاً تحقيق حلمه بالذهاب إلى الولايات المتحدة، فعبَّر عن تلك السعادة بعبارة I’m King of the World التي لم تكن في السيناريو الأصلي وأضافها ليوناردو دى كابريو بنفسه، واحتلت تلك الجملة المركز الرابع ضمن 100 جملة شهيرة يتم الاستشهاد بها في السينما الأميركية.

8- لم يكن التعري الأول

مشهد التعري المشهور للنجمة البريطانية كيت وينسليت لم يكن ليخرج بتلك الصورة، لولا أن سبقه مشهد تعرٍّ أولي، حيث لمست وينسليت الخجل الذي كان عليه دي كابريو في أثناء تصوير الفيلم، فأردات أن يخرج المشهد الخاص بالتعري بصورة طبيعية، فتعرَّت له قبل تصوير المشهد؛ حتى تذيب الثلوج بينهما وكي لا يصبح هناك خجل في أثناء تصوير المشهد.

9- بصق مفاجئ

عندما قرأت كيت وينسليت السيناريو رأت هناك لمسة يمكن إضافتها للمشهد الذي يجمعها بالممثل بيلي زين.

وبالفعل، أقنعت المخرج جيمس كاميرون بضرورة وجود مشهد بصق فى وجه “كال”، الشخص الذي كان من المفترض أن تتزوجه روز.

تم تعديل السيناريو، واتفق الجميع على عدم إخبار الممثل بيلى زين بالتغيير، فكان رد فعله الطبيعية مناسبة تماماً للمشهد.

10- اقتباس من أحد الناجين

خلال بحثه المتعمق لكتابة الفيلم، التقى المخرج جيمس كاميرون عدداً من الناجين من غرق السفينة تيتانيك، فعلقت جملة “كالتعرض للطعن بآلاف السكاكين في جميع أنحاء الجسم”، وهي الجملة التي استخدمها جاك لإقناع روز بعدم القفز في الماء عندما حاولت الانتحار في بداية الفيلم.

11- يد كاميرون

خلال مشهد التعري الخاص برسم روز، لم تكن اليد التي ترسم روز هي يد ليوناردو دي كابريو؛ بل كانت يد المخرج جيمس كاميرون، إذا لاحظت أن المشهد يظهر روز يتم رسمها باليد اليسرى، ودي كابريو لا يستخدم إلا اليد اليمني.

12- اهتمام كاميرون بالتفاصيل

بلغت درجة اهتمام المخرج جيمس كاميرون بالتفاصيل قيامه بالتحدث إلى أكثر من 150 من الكومبارس يشرح لهم طريقة الحركة، والخلفيات الخاصة بقصص ركاب تيتانيك، حتى يتقنوا الحركة.

13- الشخصيات الحقيقية

عندما كتب جيمس كاميرون الفيلم، صنع شخصيتي روز دويت بوكاتر، وجاك داوسون كشخصيات رئيسة فى الفيلم، على أنها شخصيات خيالية وهمية، إلا أنه بعد الانتهاء من كتابة السيناريو اكتشف أنه كان هناك “جيه.داوسون” موجود بالحقيقة، لكنه جوزيف داوسون وليس جاك، وهو من مواليد سبتمبر/أيلول 1888 في دبلن بإيرلندا، وتم إنقاذ جثته ودفنها في مقبرة فيرفيو الحديقة في نوفا سكوتيا مع العديد من الضحايا تيتانيك، وقبره يحمل الرقم 227 وهو القبر الأكثر زيارة من بين ضحايا تيتانيك.

14- الجوائز

ضرب فيلم تيتانيك الأرقام القياسية الخاصة بالترشيح لجوائز الأوسكار، إذ رُشّح لـ 14 جائزة عام 1998، نال منها 11 جائزة؛ وهي: أحسن فيلم، مخرج، مصور، تصميم إنتاج، مصمم ملابس، صوت، مونتاج، مؤثرات صوتية، مؤثرات بصرية، أفضل أغنية، موسيقى تصويرية.

الغريب أنه لم تفز كيت وينسلت بأفضل ممثلة رغم ترشحها! والأغرب عدم دخول دي كابريو في سباق الترشح لجائزة أفضل ممثل!

15- أول فيلم على أسطوانات مدمجة

دخل فيلم تيتانيك عالم الأسطوانات المدمجة، إذ كان أول فيلم يتم طرحه على أسطوانات ولا يزال يُعرض في دور العرض بعدد من دول العالم.

16- رقم قياسي في دور العرض



سجل الفيلم رقماً قياسياً باحتلاله المرتبة الأولى لمدة 15 أسبوعاً متواصلة في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 19 ديسمبر/كانون الأول 1997 حتى 2 أبريل/نيسان 1998.

17- روز العجوزة

هي الممثلة التي جسدت دور روز خلال فترة الشيخوخة.

شاركت ستيورت في الفيلم وكانت تبلغ من العمر 86 عاماً، وخضعت وقتها لجلسات مكثفة من المكياج؛ كي تبدو في عمر المائة، ستيورت توفيت عام 2010 بعمر المائة وهو العمر نفسه الذي توفيت به روز بطلة “تيتانيك” الحقيقية.

18- رفض سيلين ديون الغناء

في البداية، لم ترغب سيلين ديون في أداء أغنية My Heart Will Go On؛ بسبب عدم رغبتها في غناء أي أغنية لصالح أي فيلم.

وعندما غناها لها الملحن جيمس هورنر لأول مرة لها، لم تُعجب بها على الإطلاق، ووافقت على الغناء بعد تدخُّل من زوجها رينيه أنجيليل، فدخلت إلى استوديو التسجيل وقامت بتسجيل الأغنية مرة واحدة، لكنها حققت نجاحاً كبيراً.

19- تحضيرات خاصة للتصوير

قضى المخرج جيمس كاميرون وقتاً طويلاً في موقع غرق السفينة تيتانيك، محاولاً نقل أقرب صورة حقيقية للسفينة الغارقة، حتى إنه أشرف على عمليات التصوير بنفسه، وقام بإخراج الفيلم الوثائقي “تيتانيكا” عام 1992، بالاستعانة بمايك كاميرون شقيقه، الذي عمد إلى نظام الكاميرا؛ كي تستطيع تحمُّل 400 جوي ضغط في عمق المحيط الأطلسي.

20- أرقام أخرى

روز استخدمت اسم “جاك” 80 مرة خلال الفيلم، ولا يشمل ذلك استخدامها لقبه مستر داوسون.

فيما استخدم جاك اسم “روز” 50 مرة.