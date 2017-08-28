مسؤول إيطالي: كل من يصرخ (الله أكبر) سنقتله ونرسله لربه

كلنا شركاء: أحمد حسن- عربي21

أطلق عمدة مدينة فينيسيا السياحية، لويجي برونيارو تصريحات اعتبرها العديد “مناهضة للإسلام” (إسلاموفوبية) بذريعة “التهديدات الإرهابية”.

وأصدر السياسي اليميني الإيطالي، أمرا بإطلاق النار على كل من يصيح بصوت عال “الله أكبر”، بحسب ما نقلت صحيفة “يني شفق” التركية.

وقال برونيارو في التصريحات التي ترجمتها “عربي21”: “أي شخص يصيح الله أكبر على سبيل المثال في ساحة سان مارك سيقتل من قبل القناصة”.

وبين أنه قبل عام، كان يقول إنه سيتم إطلاق النار عليهم في أربع خطوات، “ولكن هذه المرة، أقول إنهم سيتم إطلاق النار في غضون ثلاث خطوات”.

وتحدث باستهزاء أنه سيرسلهم إلى ربهم.

وقال: “إذا رغبوا بلقاء ربهم سوف نرسلهم له فورا ولن نحاول إبعادهم عن الجسر”.

ودافع عن تصريحاته خلال مؤتمر عقد في شمالي إيطاليا، قائلا: “لم أكن يوما سياسيا جيدا، أنا مخطئ، لكني سأطلق النار، سوف نطلق النار”.

بدوره سخر عمدة فلورنسا داريو نارديلا من التصريحات، وصاح عند سماعه التصريحات “الله أكبر”، ليعتذر بها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

بدوره رفض عمدة مدينة ريمني، أندريا غناسي، التصريحات وسخر منها.

وقال غناسي: “أمام ما سمعته، أدعو مواطني منطقتي بأن لا يتغنوا بعد اليوم بـ”رومانيا ميا”، في ساحة “سان ماردوا”، “فمن يدري، فقد يتم تأويل غنائهم حسبما سمعته من عمدة البندقية”.

ووصفت وسائل إعلام إيطالية تصريحات برونيارو، بالاستفزازية.