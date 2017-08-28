حبيب صالح: لماذا المعركة ضد جمال عبد الناصر!!

حبيب صالح: كلنا شركاء

كررنا وامعنا في التكرار والالتماس الى الاخوة الكرام والسوريين والمسلمين عامة, ونعيد الالتماس والتكرار,الا يستبدلوا معركتهم مع ال الاسد ومع الاحتلال الشيعي والاحتلال الروسي والاحتلال اللاتي ,واحتلال داعش وغيرها من اصنافها الاخرى ,والا يستبدلوا مثل هذه المعارك ,بمعركة ضد جمال عبد الناصر!!

قلنا ونكرر التوسل والرجاء ان يتوقف الكتاب مما امتهنوا الهجوم والحقد والانتقام على جمال عبد الناصر,ان يتوقفوا بالاساءة الى رجل كان وسوف يبقى رمزا لشرف الملايين منا ,ولشرف منبته وامته وانتمائه!

وقلنا ونكرر ان معارك اليوم الراهن ومعارك الانحطاط العربي والفتن الاسلاميه ,ليست مع عبد الناصر! وقلنا ان مرحلة الرجل ومشروعه القومي النهضوي افلت وانتهت واستنفذت ,وانتصرت ضدها المناهج القطريه وسادت بعدها الحروب العربية البينيه وتماهت معها حروب الفتن الدعوية والعقيديه الاسلاميه, محاولة , في مرحلة تاريخيه تاليه لمرحلة عبد الناصر , لاتحمل علاماتها ولا تحمل فكرها ولاترسم مكوناتها!

كانت مرحلة عبد الناصر مرحلة نضال ضد المستعمر ومرحلة تحرير الارض ومعركة تاكيد السياده والسيطره على الثروات الوطنيه والارتباط بالعالم والعصرنه وتحرير المرأه!

اما مرحلة اليوم التي يجهد بعضهم لربطها بمراحل سابقه ,فهى مرحلة لاتحمل جينات المرحله التي سبقتها!!! فالاسلام السياسي الذي تقدم الصفوف بعد وفاة عبد الناصر , انتج القاعده وداعش والتكفير والهجره وانصار بيت المقدس والحسبه, ومنظمات تكفير العالم وانتاج الارهاب في كل مكان وقتل المفكرين العلمانيين مثل فرج فوده وغيره , وكان ذلك كله قد حاربه عبد الناصرفي معركته مع الاخوان وسيد قطب والهضيبي واخرين شرقا وغربا! كما اعاد الاسلام السياسي تموضعه الدعوي وسياساته العقيده الطقسيه والاخطوبوطيه فاسدل على اختلاطاته السياسيه بحزم من الطقوسيات والهيكليات الثقافيه السلفيه, وقام بتشكيل الف ذراع امنيه وماليه ودعويه عبر العالم كله ؟ ولم تحن الفرص لهؤلاء الا بعد وفاة عبد الناصر ورحيله!!

وقلنا ان قيام انظمة عسكريه متماهيه مع الاسلام السياسي ورديفا له انقلبت عسكريا , كما برز حكم القذافي و وحافظ الاسد والبشير وحماس وحزب الله والعراق ولبنان والسودان وسوريه اليوم !لم يكن في مكوناتها جميعا الا نقيض المنهج الناصري في اقامة الصداقات مع اليسار العالمي والصداقة السوفييتيه العربيه ومحاربته لانظمة الخليج والنظام الملكي في اليمن وليبيا والمغرب والاردن! وتاريخه المشرق والمشرف مع الثورة الفلسطينيه قبل وبعد ايلول الاسود, والانتصار للشعب السوري , بعد نشوء مجالس قيادة الثوره والبعث ودساتيره العسكرية والعرفيه العسكريه , ويشهد على مرحلة الرجل رموز عظماء مثل احمد بن بيلا ,وجاسم علوان وجمال الاتاسي وعلي ابونوار وعبد السلام عارف وعبد السلام جلود وعبدالله السلال ومحمد عماره وعصمت سيف الدوله!

ويشهد على ذلك موقف الثورة الكوبيه وشهيد الحرية الامميه ارنستوا غيفارا!وباتريس لومومبا وجوليوس نيريري ونيلسون مانديلا!وكلهم دون استثناء كانوا يدعونه ابو الثورات في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه ! وكان راديو لندن البي بي سي يومها ,يسمي الضباط الثوريين في امريكا اللاتينيه بالضباط الناصريين !وكان كل بوليفاري وسانديني وغيفاري يسمون جمال عبد الناصر “ابونا”ومعلمنا ! ولا اتحدث عن الخطاب الجماهيري العربي في الشرق ,الذي سممه وفخخه وافرغه الاخوان المسلمون وثقافة القبائل العربيه ,وفلاسفة القطريه السايكسبوكيه !!!!

وانتهت المرحلة لتعود الامور الى عهود الاحتلال الغربي وعهود الارتباط الاقتصادي والنفطي مع الغرب والشرق, وما تماهى معها عربيا واسلاميا من تضخم دور الاسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني, بدل استنضاج الفكر والارهاصات الديمقراطيه والنقابيه ومنظمات المجتمع المدني ! وجاء قيام سلطة الخميني ,وتحالف حافظ الاسد معها ضد العراق لتقوم الحروب الاهليه في كل مكان من اليمن والحجاز والصومال والسودان ولبنان وسوريه وليبيا ! ثم نشات القاعده وطالبان بفعل شيطنة الدور السعودي وتمويله لهم ثم نشوء القاعده واسامه بن لادن ….ثم داعش ..ثم اربكان فحزب العداله في تركيا وظهور اردوغان ,وجبهة الانقاذ في الجزائر ,وتحالف نظام الاسدين مع الاسلام السني الكفتاري والبوطجي , وتمويل طبقة تجار البورجوازية السوريه ! الاسدية الجديده التي امعنت في تفكيك مكونات الامه ,التي جمعها جمال عبد الناصر ,وحرم في بنائها القطرية والطائفية والمذهبيه!!!!

وهاهم من جاؤوا بعده بخمسين سنه يشنون حروبا تفكيكيه تدميريه لمكونات الامه في كل مكان واولهم حافظ الاسد والقذافي والملك حسين وملوك الخليج الى جانب الاسلام السياسي,ليتم اجتثاث نبضات الفكر العلمي والارهاصات الديمقراطيه وفلسفة وثورة التنوير في العالم الاسلامي والعربي!!

اما بشان الحديث عن القاهر والظافر:: فقد حاول عبد الناصر جاهدا ,دون موارد ماليه تذكر في مصر العظيمه ان يبني القنبلة الذريه في مواجهة مثيلاتها الاسرائيليات فلم يجد تعاونا من باكستان الاخوانيه التي عادته بدعوى انه شيوعي ,ولا الروس ولا غيرهم!! وقتلت المخابرات الاسرائيليه كل علمائه الالمان واجهضت مشروعه في بناء صروح من القوة ووقف له الاميركان بالمرصاد ودمروا اقتصاده ,حتى لايتمكن من مواجهة اسرائيل ,ثم شنوا عليه حروب السويس عام 56 ثم الحروب اليوميه حتى حرب حزيران ثم الحروب ضد منظمة التحرير التي شغلته حتى موته !!

وكان عبد الناصر الذي تعرض لحروب متلاحقه يفخخ فيها الاخوان الداخل المصري ضده ,والامريكيون الجانب الاقتصادي ومسائل حقوق الانسان !وتولى الخليج تمويل كل من يعادي جمال عبد الناصر ! ويكفي ان اذكر انه في عهد الملك سعود دفع مستشاره للسيد عبد الحميد السراج 5 ملايين دولار لقتل عبد الناصر ! ويكفي ان اقرر واذكر ان بعضهم من صغار الكتاب وصغار الاسلاميين وصغار الاحرار : ان ستالين الغى ارث لينين بعد مقتله !

واذكر ان اليابان العظمى هزمت هزيمة ذليلة في الحرب العالميه الثانيه ,واعلن امبراطورها الاستسلام !وهتلر هزم وانتهت المانيا! وفرانكو هزم ,ونشات المنظمات الانفصاليه في كل اوربا : بادر ماينهوف في المانيا والباسك وايتا في اسبانيا ,وحركة انفصال الشمال عن الجنوب الايطالي ,,!

والباكستان هزمت وقسمت امام الهند!وانهارالاتحاد السوفييتي العظيم ,ليصل لص كبوتين الى سدة الحكم !وانقرض حزب البعث في سوريه والعراق لياتي طائفيو الامة الى الحكم !!

واذكر ان البعث سلم عاصمة الامويين وعاصمة الرشيد لعصبة الملالي!!واذكر ان الشعب السوري يباد اليوم من قبل حاكميه الذين احتقرهم وقاتلهم جمال عبد الناصر,والعالم العربي والاسلامي غائب مطبق العينين عن مايجري في سوريه!

واذكر ان لبنان اصبح محمية شيعيه !وان الشيخ البوطي والشيخ كفتارو والازهر كانوا قادة الدعويين الاسلاميين لنصرة الاسد والقتال معه !!! وماذا عساني ان اذكر !!! سوى ان ابدا حلقات متتاليه عن رموز المخابرات ومنظومة المخبرين المسلمين ورموز الانعزال والقتل العلويه وتفكيك الامة من الخليج الى المحيط ,وبروز الجمهوريات الملكيه والجمهوريات العائليه ,لتنتشر وتتضخم ثقافة الارتزاق السياسي والانعزالي والتكفيري!!! وثقافة المماليك والانعزال الاسلاميه والعربيه ,والعداء لكل ماهو ماجد ومشرق في ماضينا القريب ,حتى يلعب بمصيرنا الاسلام السياسي ,والشعوبية الفارسيه ومليشيات الروس والايرانيين وعصابات الاسد!!

لايهم الاسلاميين ان يهزم نابليون وامبراطور اليابان ولا لينين ولا هتلر ,ولايريدون التحدث عن الهزائم التاريخيه ! فيمعنوا في التركيز والاعاده لهزائم جمال عبد الناصر,حصرا!على انه القائد الوحيد الذي هزم ,دون ان يتذكروا تامرهم بالسلاح والارهاب واطلاقهم النار عليه عام 1954 تاسيسا وانطلاقة للارهاب الاسلامي السياسي .والحقوقي بما نشا وعرف اليوم عن داعش والقاعده وما في سيناء وليبيا والعراق وسوريه !!!

الاسلاميون قتلة امتنا واحلامها ومشاريعها والاسلاميون صادروا مشروع الامة في الانتقال والتطور والعصرنه !وهاهم اليوم وضعونا ووضعوا الامم وشعب الغرب والشرق في الف متاهة ارهابيه!! ووضعوا المسلمين والعرب في مواجهة ارهابيه مع المدنيات الغربيه ,لن تقف عند حدود ,وسوف تستنزف ماتبقى من موارد قوميه عربيه واسلاميه , لتنتج وتفرض الوصايه الامميه والشرعيه الدوليه على كل ماهو عربي ومسلم!!