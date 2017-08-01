مصرع رئيس أركان اللواء 65 دبابات في معارك البادية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعى موالو النظام اليوم الأحد (27 آب/أغسطس) العميد الركن “محمد محسن خضر” رئيس أركان اللواء 65 دبابات التابع للفرقة الثالثة في قوات النظام، والذي لقي مصرعه خلال معارك ضدّ “داعش” في ريف حمص الشرقي.

وقالت مصادر مواليةٍ للنظام إن العميد خضر الذي ينحدر من قرية بصيرة في ريف طرطوس تعرّض لإصابةٍ بالرأس خلال مشاركته في معارك قوات النظام ضد تنظيم “داعش” في بادية حمص ما تسبب بمقتله اليوم.

كما أكد موالون للنظام اليوم مصرع ضابطاً برتبة ملازم أول يدعى عمار الحسن في ذات المعارك في ريف حمص الشرقي.

في السياق أيضاً، نعت ميليشيا الدفاع الوطني (الشبيحة) في إدلب قيادياً بارزاً في صفوفها لقي مصرعه في معارك ضد تنظيم داعش في ريف الرقة.

وذكرت الميليشيا في بيان لها أن “الملازم شرف عبد الله كفرجالس” كان قائداً لمجموعات الاقتحام في مجموعات الشبيح خالد الضاهر، ولقي مصرعه خلال محاولة قوات النظام اقتحام قرية البو حمد في ريف الرقة، وهو ينحدر من محافظة إدلب، وشيعته الميليشيا في مستشفى حماة الوطني.