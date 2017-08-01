(داعش) يشنّ هجوماً (انغماسياً) على المربع الأمنيّ في الشدّادي

رزان العمر: كلنا شركاء

نفذ تنظيم “داعش” اليوم الاحد، عمليةً وُصفت بـ “النوعية” هاجم خلالها “انغماسيوه” مواقع لوحدت الحماية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (ب ي د) داخل مدينة الشدادي في ريف الحسكة، لتندلع اشتباكاتٌ سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين.

وقال ناشطو شبكة “الخابور” التي تغطي أخبار المنطقة إن 12 من “انغماسيي” التنظيم سلكوا طريق “الخابور والبادية” من الجهة الجنوبية للمدينة في ساعات الصباح الأولى، واقتربوا من المربع الأمني أو ما يُعرف بالمنطقة الخضراء الذي يتحصن بها عدد من جنود القوات الخاصة الأمريكية.

واستمرت الاشتباكات لعدة ساعات سُمع على إثرها أصوات قوية هزت المدينة تبين أنها لعناصر التنظيم الذين قاموا بتفجير أنفسهم بالقرب من مقر القيادي في ميليشيا قسد المعروف بـ “بالعقرب” وأسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين لتقوم قوات قسد بإخلاء المكان على إثر التفجيرات، بحسب الشبكة.

ولفت المصدر إلى أن المنطقة شهدت حضور تعزيزات ضخمة طُوّقت بالكامل ليقوم طيران التحالف بقصف المنطقة التي يتحصن بها الانغماسيين بالموجات الكهربائية التي أدّت إلى مقتلهم جميعاً.

وكان عناصر التنظيم شنوا مساء السبت هجوماً آخر على منطقة أبو خشب وأدّت الى مقتل عدد من عناصر ميليشيا قسد.