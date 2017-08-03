الجيش اللبناني يعثر على جثث عناصره الأسرى لدى (داعش)

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أعلن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بدء عملية استخراج جثث جنود الجيش اللبناني، متوقعاً وصول العدد إلى ثمانية قتلى من الجنود الذي كان أسرهم تنظيم “داعش” على الحدود السورية اللبنانية.

وأضاف إبراهيم لوسائل إعلامٍ لبنانية أمس الأحد، “نحن شبه متيقّنين بأن ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى داعش تم إقفاله”.

ولفت إبراهيم إلى أنّ معلومات الأمن العام اللبناني منذ أوائل عام 2015 كانت تفيد بمقتل العسكريين اللبنانيين، مضيفاً أن ذلك لم يكن مؤكداً وهو ما دفع الدولة اللبنانية إلى عدم إعلان أي شيء عن مصير العسكريين لأهاليهم أو للرأي العام.

وذكر مدير عام الأمن العام اللبناني أن من استسلم من عناصر “داعش” أرشدوا السلطات اللبنانية إلى مكان العسكريين ومن تبقّى من التنظيم هرب إلى سوريا، مشيراً إلى أنّ قيادة داعش في الجرود انتقلت إلى الأراضي السورية تحت الضغط العسكري الذي فرضه الجيش اللبناني.