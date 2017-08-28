رامي زين الدين: ثورة سوريّة أم سنّية!

رامي زين الدين: كلنا شركاء

يلا يزال البعض يصرّ على اختزال الثورة السورية بأنها انتفاضة الطائفة السنيّة “المظلومة”، وفي هذا تجنّي كبير على حقيقة الثورة وبداياتها التي اتسمت بالروح الوطنية قبل أن ينحرف مسارها بفعل عوامل محلية وإقليمية ودولية، كان من الواضح أنها رسمت بشكل خبيث ودقيق ومدروس.

من البدهي لأي عاقل ومتابع لمسار الحدث السوري إدراك أنّ أرقى وأنقى مراحل الثورة كانت في فتراتها السلمية حيث كان المتظاهرون يملؤون الساحات والأحياء، مدفوعين بانتمائهم السوري فقط، رافعين شعارات تطالب بالحرية والعدالة، لا لفئة بعينها، بل لكل السوريين. وكثيراً ما كنا نرى مشاركة مختلف المكونات السوريّة في المظاهرات والأنشطة المدنية والإغاثية، في وقت كان البعض لا يرى في الثورة إلا انتفاضة سنّية نابعة من مظلومية دينيّة، وهو موقف يتماهى مع اتهامات النظام التي أطلقها بحق الثورة منذ أيامها الأولى.

إن عباءة “أسد السنّة” أكبر من أن يحاول أن يرتديها أحدهم، فلا أسامة بن لادن استطاع أن يرتدي هذا الثوب ولا الظواهري من بعده ولا البغدادي ولا الجولاني ولا غيرهم، فمن يعتقد أنه قادرٌ على التصدّي لهذا المركز من خلال بعض العبارات الطائفية التي تحرّك المشاعر السنّية وتضرب على وتر “المظلومية” فهو لا شكّ واهمٌ، وفي أفضل الحالات جاهلٌ بحقيقة الواقع الذي نعيشه.

اليوم نحن في عصر الدولة الوطنية، وكل من يخرج عن هذا الإطار إنما هو يحمل فكراً شاذاً ومنبوذاً ومنافياً للمنطق. وإذا كان يصرّ البعض على أن الثورة سنّية بنسبة 99%، فوفق هذا، يحق القول إنّ من غيّر مسار الثورة إلى حرب عبثيّة تحت رايات دينية غير وطنية هم سنّة بنسبة 100%، ومن جعل فصائل الثورة مجرّد أدواتٍ لخدمة مصالح إقليمية ودولية هم من السنّة فقط.

إنّ داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات التي شوّهت صورة الثورة وجعلت اهتمام العالم ينزاح عن معاناة السوريين وينصبّ على مكافحة الإرهاب هم من السنّة فقط. والأقليات لا تتحمّل أية مسؤولية عن ظهور هذه التنظيمات المتطرّفة وانخراطها في صفوف الثورة ضمن مراحل معيّنة.

إنّ السنّة أكثر من دفع ضريبة ظلامية وهستيريا التنظيمات المتطرّفة، ولعلّنا نرى اليوم خطورة تواجد داعش والقاعدة في مناطق آهلة بالمدنيين في وقتٍ يجمع فيه العالم على التخلّص من تلك التنظيمات بأية وسيلة، وشاهدنا كيف أن بعض التيارات تحاول بكافة السبل فكّ أي ارتباط لها بتنظيمات مدرجة بقوائم الإرهاب.

أمام كل ذلك يصرّ البعض على وضع السنّة داخل القمقم الطائفي. لكن، هل كان غياث مطر وعبد الوالي عياش وأبو الفرات وعبد القادر الصالح وياسر العبود وحسين الهرموش وغيرهم الكثير من رموز وأبطال الثورة، _لو كانوا بيننا اليوم_ ليرضوا بهذا المنزلق الذي لا يزال البعض يصرّ عليه رغم كل النكبات التي ألمّت بالثورة؟..

المنطقي اليوم أن كل من يحاول وسم الثورة بانتماء طائفي، زاعماً أنه معارض لنظام الأسد، إنما هو من حيث يدري أو لا يدري، يخدم النظام، صاحب السبق في نظرية “العصابات المتطرفة الإرهابية”. كما أن الاستمرار بهذا المنحى الغرائزي غير الوطني لهو تفريط بنضالات رموز الثورة، بل وخيانة للأمانة التي ضحّوا في سبيلها.