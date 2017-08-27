﻿التشيك تُلقي بخبرتها في مجال انتاج البيرة داخل سوريا… و(اللبنانية) في خطر

كلنا شركاء: كامل صقر- القدس العربي

داخل معمل البيرة الجديد الذي أُنشئ مؤخراً في مدينة صافيتا الساحلية السورية لا تبدو الحرب أنها مرّت هناك، فالآلات وصلت من جمهورية التشيك الأوروبية وهي من طراز العام 2016، آلات رقمية بالمطلق بلغت تكلفة شرائها وشحنها وتركيبها ما يقارب الـ 7 مليون دولار (ثلاثة مليارات ونصف مليار ليرة سورية).

التشيكيون مهتمون بمساعدة مجموعة من المغتربين المقيمين في التشيك لبناء واحد من أكبر مصانع البيرة، وهم يقدمون خلاصة تاريخهم في إنتاج البيرة للسوريين. ولم تأخذ التشيك موقفاً متطرفاً تجاه الحرب السورية إسوة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي وحافظت على علاقات دبلوماسية واضحة مع دمشق طيلة السنوات الماضية وكانت أيضاً همزة الوصل بين دمشق والاتحاد الأوروبي في ملفات كثيرة. أكثر من خمسة عشر خبيراً تشيكياً أشرفوا على إنشاء المعمل وتركيب الآلات وإقلاع عملية الانتاج ويقومون بتدريب العمال والفنيين السوريين على إنتاج البيرة في صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس.

واعتمد طارق أحمد ونبيل عباس اللذان أنشآ المعمل على نكهة «بلزن» التشيكية للبيرة، وعلى شركة EBIA التشيكية المتخصصة بإنشاء معامل البيرة، ومن التشيك أيضاً يستورد أصحاب المعمل مواد الانتاج الأساسية وهي ملت الشعير، وعسبة الدينار، وخميرة البيرة، والقوارير واللصاقات. وحسب أصحاب المعمل فإن أسعار البيرة المنتَجة في صافيتا التي تبعد عن العاصمة دمشق أكثر من 200 ستكون أقل من الأصناف المستورة من الخارج.

ويستورد السوريون «بيرتهم» طيلة فترة الحرب الماضية وحتى الآن من إنتاج لبناني بالدرجة الأولى إضافة لأصناف أوروبية، لكن البيرة اللبنانية ستكون في خطر خلال الأشهر المقبلة لاسيما وأن مؤسسي معمل البيرة في صافيتا يضعون خططاً مستقبلية لإنتاج خمسة عشر مليون ليتر من البيرة سنوياً.

وكان لدى السوريين معملان لإنتاج البيرة سابقاً، يكفيان حاجة عشاق البيرة داخل البلاد، الأول في المنطقة الصناعية قرب حندرات شمال شرق حلب، والثاني في بلدة قدسيا في ريف دمشق، وكلاهما توقفا عن الانتاج بسبب الحرب ومازالا إلى الآن.