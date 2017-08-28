مجهولون يغتالون قائد كتيبة (خطاب) في ريف إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

اغتال مجهولون مساء أمسٍ الأحد، قائد كتيبة “خطاب” التابعة لـ “جيش العزة” شمال مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، برفقة أحد عناصر اللواء.

وكان الأهالي عثروا على جثتين مجهولتين قرب مفرق قرية موقة القريبة من مدينة خان شيخون عليهما آثار دماء، ونقلتهما فرق الإسعاف إلى المستشفيات القريبة للتّعرف عليهما.

وتبين أن أحد القتيلين هو “عبدو شوكت” قائد كتيبة “خطاب”، والآخر هو “يحيى الخربوطلي”، وهما من بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي.

وتناقل أهالي المنطقة روايةً لما حدث تفيد أن سيارة أطلقت النّار على شابين كانا يستقلان دراجة ناريّة على الطريق العام (دمشق – حلب) شمال مدينة خان شيخون قرب مفرق قرية موقة، قبل أن تلوذ السيارة بالفرار.

وشيع ذوي الضحايا قتلاهم ودفنوهم في مقبرة الشهداء بريف إدلب الجنوبي، بسبب عدم مقدرة ذويهم على دفنهم في بلدة خطاب شمال حماة، والتي تقع تحت سيطرة قوات النظام.

ووقعت أحداث كثيرة مشابهة في الآونة الأخيرة بإدلب، بعضها بدافع السّرقة وبعضها غير ذلك، وراح ضحيتها قادة ثوار وأفراد، وكانت جميع هذه الحوادث على يد مجهولين، ولم تتمكن فصائل الثوار من ضبط هذه الحوادث على الرغم من الحواجز المنتشرة على أغلب الطرقات وفي مختلف المناطق.