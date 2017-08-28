من الصحافة الإسرائيلية: السياسة الإسرائيلية في سوريا تمر بأزمة

كلنا شركاء: معاريف- الجزيرة

قال الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان في مقاله بصحيفة “معاريف” إن ما وصفها بالمشكلة الإيرانية على حدود إسرائيل الشمالية آخذة في التزايد، ولذلك تشعر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالذهول من تفاقم هذه المشكلة.

وأضاف أن القلق الإسرائيلي من تزايد التواجد الإيراني في سوريا وجد تعبيره في زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى روسيا ولقائه فلاديمير بوتين، وسفر الوفد الأمني الإسرائيلي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة لبحث الموضوع ذاته، بغرض تصميم إسرائيل إستراتيجية جديدة استعدادا للمعركة القادمة بالنظر إلى التطورات التي تشهدها سوريا.

وقال ميلمان -وهو وثيق الصلة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية- إن السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا تمر بأزمة كبيرة، من خلال تزايد النفوذ الإيراني على الحدود الشمالية لإسرائيل. وقد جاء سفر الوفدين الإسرائيليين الرفيعي المستوى إلى واشنطن وموسكو ليُظهر حجم الانفعال الذي تعيشه تل أبيب تجاه التطورات الدرامية الحاصلة في سوريا.

وأشار إلى أنه بينما يتزايد التواجد الإيراني في سوريا، ترى إسرائيل وتسمع تقلص نفوذها ومحدوديته داخل جارتها الشمالية، ولذلك تواصل ممارسة ضغوطها على القوى الكبرى في العالم، خاصة روسيا والولايات المتحدة.

كما تنسق إسرائيل مع الأردن الذي ترى فيه حليفا إستراتيجيا، وتتقاسم معه المخاوف من زيادة التواجد الإيراني في سوريا، وتحاول إبعاد عناصر حزب الله، ومنع المليشيات الشيعية من الاقتراب من حدود المملكة.

وقال ميلمان إن المعطيات الإسرائيلية تشير إلى أن التواجد الإيراني آخذ في التزايد بسوريا، طالما أن السياسة الروسية تواصل دعمها لنظام بشار الأسد وإعادته للإمساك بالسلطة على كامل أنحاء سوريا، أو على الأقل غالبيتها.

وختم بالقول إن كل ذلك يعني في النهاية إقامة جسر جوي شيعي يبدأ من إيران وينتهي في سوريا، بجانب محور بري على الأرض يسمى الهلال الشيعي يبدأ من العراق ويصل سوريا وينتهي في لبنان.