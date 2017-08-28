5 فصائل عسكرية تؤسس (المجلس الثوري للعشائر) في حماة وإدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت خمس فصائل عسكرية مقاتلة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي عن تشكيل “المجلس الثوري للعشائر” المكون من فصائل ذات غالبية عشائرية.

وأصدر كل من “اتحاد العشائر، وجيش العشائر، وجيش الفاتحين، وملوك البر، وسرايا الجنوب” بياناً مشتركاً مساء الأحد معلنة عن هذا الجسم الثوري الجديد، مشدداً على الاستمرار بالثورة دون التنازل عن أهدافها في “الحرية والكرامة والمساواة”.

وأوردت الفصائل في بيانها ستة أسبابٍ دعتها لتأسيس المجلس، أولها الاستمرار في الثورة حتى إسقاط نظام بشار الأسد، ومنع استغلال النمط العشائري في اقتتالات الفصائلية، ونشر الأمن والاستقرار وحماية مكاسب الثورة.

ونوه البيان بأن المجلس لا يقصي أي كيان عشائري يخدم الثورة، وأنه لا يمثل كل أبناء العشائر و”إنما يحاول تمثيل ودعم أبناء الثورة من العشائر”، مشدداً على أنه لا يخضع لأي إملاءات خارجية أو داخلية، وأنه أسس ليتولى مهمة الدفاع المشترك ضد أي عدوان