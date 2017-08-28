استعداداتٌ لإجلاء عناصر (داعش) من حدود لبنان إلى حدود العراق

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الاثنين دخوله مرحلة التحضيرات النهائية لإجلاء عناصر “داعش” في منطقة القلمون الغربي على الحدود اللبنانية باتجاه مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الشرقي.

يأتي ذلك ضمن اتفاقٍ أبرمه الحزب اللبناني من التنظيم قضى بإخراج عناصر التنظيم مقابل الكشف عن مصير جنودٍ لبنانيين كانوا وقعوا في قبضة التنظيم، وتبين بموجب الاتفاق أن التنظيم أعدمهم ودفنهم في مناطق سيطرته على الحدود السورية اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلامٍ لبنانية بوصول 17 حافلة و10 سيارات للهلال الأحمر السوري إلى جرود قارة لإجلاء نحو 350 مسلحاً من داعش مع عائلاتهم. وأوضح الإعلام الحربي أن قافلة مسلحي داعش وعائلاتهم ستتجه الى مدينة البوكمال بريف دير الزور.

ويأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي أعقب هجمات قوات النظام في سوريا وحزب الله في لبنان، والذي أدى إلى انحياز التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها على الجانب اللبناني إلى الجانب السوري.

وكان “حزب الله” أعلن بالأمس عن عثوره على جثث خمسةٍ من عناصره أرشدهم إليها التنظيم بموجب الاتفاق، كما استعاد الجيش اللبناني جثث ثمانية جنود كانوا أسرى لدى داعش.