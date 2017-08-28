قياديّ في (قسد) يصافح سهيل الحسن

رزان العمر: كلنا شركاء

تداولت وسائل إعلامية موالية للنظام اليوم الاثنين صورةً تجمع قياديين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع العميد سهيل الحسن رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية، مؤكدةً أنهما انضما لصفوف قوات النظام.

وقال ناشطون في مدينة منبج إن الشخص الذي يصافح سهيل الحسن يدعى إبراهيم البناوي، قائد كتيبة “جند الحرمين” المنضوية في تحالف (قسد)، ويوجد تماس مباشر بين مناطق سيطرة النظام والكتيبة التي يقودها البناوي في محيط مدينة منبج.

وعن الشخص الآخر الذي يظهر في الصورة المتداولة، قالت مصادر موالية إنه يدعى “فياض الغانم” الذي يقود إحدى كتائب لواء “صقور الرقة” التابع لـ “قسد” أيضاً.

وكان ناشطون تناقلوا قبل أيام صوراً جمعت التركي معراج أورال المعروف باسم علي كيالي بمسؤولة كردية في مجلس سوريا الديمقراطي (قسد)، معبرين عن استيائهم من تقارب حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) الذي يمثل العمود الفقري لـ (قسد) مع شبيحٍ بحجم كيالي مرتكب عشرات المجازر بحق الشعب السوري.