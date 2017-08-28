كتائب الثوار تنتزع مخيم جلين من (جيش خالد) في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

سيطرت كتائب الثوار صباح اليوم الاثنين (28 آب/أغسطس) على (مخيم جلين) غرب درعا، ضمن معركة (فتح الفتوح) التي أعلنت كتائب الثوار عن انطلاقها يوم أمس، بهدف السيطرة على مواقع جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) غرب درعا.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار تمكنت من السيطرة على المخيم الذي اعتبره خطّ الدفاع الأول لجيش خالد، وذلك بعد اشتباكات استمرت لساعات ضد عناصر “جيش خالد”.

وأضاف أن اثنين من مقاتلي كتائب الثوار قتلوا في معارك اليوم وهما (همام الكناكري ومحمد المطر)، بينما أصيب عدد آخر بجروح.

في المقابل، تمكنت كتائب الثوار من تدمير سيارة دفع رباعي لجيش خالد بصاروخ موجه، كما استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مواقع الأخير في بلدات (جلين وعدوان وتسيل وعين ذكر وسحم).

وأشار الناشط الديري إلى أن هجوم كتائب الثوار يعتبر الأكبر من نوعه منذ أشهر، ولاسيّما أن التحضير لهذه العملية استمر لشهر ونصف، منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي.