ريم نصري تهاجم شقيقتها أصالة: بقيت نظيفة ولم أغادر الشام

معتصم الطويل: كلنا شركاء

شنت ريم نصري شقيقة الفنانة أصالة هجوماً غير مسبوق على الأخيرة بسبب مواقفها المنحازة لثورة الشعب السوري ضد بشار الأسد.

وكتبت ريم على حسابها الخاص في “فيسبوك”: أعيش حالة من الانفصام الشديد بسبب طبيعة علاقة الأخوة اللي بيني وبين أصالة أعيش حالة من التشتت بين الماضي والحاضر، بين الحب والكره، بين الأصل وقلة الأصل، بين الفرح والحزن، وأخيراً بين الموت والحياة، تخبط أعيشه لا يوصف.

وأضافت في المنشور الذي حجبته عن الظهور سوى لأصدقائها مخاطبةً جمهور شقيقتها أصالة “ما تصدقوا كتير موضوع اللايف اللي عملتو كان مبالغ في كتير وكنت لسه تحت تأثير الصاعقة واللي بيبعتولي مقاطع من أغانيها وبيعملولي منشن أنا ما بسمعها ومارح اسمعها بحياتي وأنا اللي دافعت عنها باستماتة لأني لسه ما اتوسخت وبقيت بالشام النظيفة وعملت بأصلي”.

ولم تستبعد ريم أن تغادر البلاد في حالة عادت شقيقتها أصالة إلى سوريا، وقالت في منشورها “يمكن والله أعلم إذا بترجع أصالة عالبلد يمكن ها يعني يمكن أنا أترك سوريا وأعمل لجوء عشي بلد وشوف شي دوا بيعمل زهايمر”.

وختمت المنشور بالقول: مو قلتلكن انفصاااااام يلعن أبو هالقلب الطيب، هالأيام عيشتو صعبة وهبله ومالا لزوم، عالعموم أنا عم فضفض على صفحتي وبتمنى من كل اللي ماعجبن الحكي، ما يبقو عندي عالصفحة لأنو أصلًا أنا ما عم أفهم عحالي.

وجاء كلام المطربة ريم جاء رداً على رسائل شقيقتها أصالة في بثها المباشر للاحتفال بألبومها “مهتمة بالتفاصيل”.

وتحاول ريم، على عكس شقيقتها، إظهار موالاتها التامة لنظام بشار الأسد، وأحيت قبل أشهر حفلاً مجانياً لتكريم جرحى قوات النظام، كما أن لها الكثير من المواقف التي تهاجم فيها شقيقتها بناءً على اختلاف مواقفهما السياسية.