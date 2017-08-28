الوزير نضال الشعار يسخر من مليارات معرض دمشق

معاوية مراد : كلنا شركاء

نشر وزير الاقتصاد السابق نضال الشعار على صفحته على “فيسبوك” تدوينةً يسخر فيها من المليارات التي حصّلتها وزارة اقتصاد النظام من التسويق في معرض دمشق الدولي والتي نسبها أحد المواقع الموالية لمصدر موثوق.

الشعار كتب: “نشر أحد المواقع المهتمة بالشأن السوري والذي كنت أعتقد أن له مصداقية بأن حصيلة التسويق في معرض دمشق الدولي الحالي هي تصدير بضائع قيمتها حوالي ١٠ مليار دولار (عمنحكي مليارات من الدولارات) وذلك بحسب مصدر موثوق من مديرية المعارض في وزارة الاقتصاد”.

وما اعتبره الشعار يستحق السخرية هو الرقم المذهل الذي تحدث عنه المصدر وطالب بطرده، وقال “النتيجة المنطقية في هكذا حالة هي واحدة من:

١- شي عشرين معرض من هذا النوع وتصبح سورية من العشرين الأوائل في العالم وهي شغلة سهلة طالما عندنا مايقرب من مليون زائر في اليوم الأول (العدد الرسمي هو ٨٠٠ ألف ولكن في شي ٢٠٠ ألف واسطة وتهريب).

٢- لو أني أغمضت عيني لعدة دقائق وتخيلت بأني وزيراً لمرة أخرى لطردت هذا المصدر الموثوق ووضعته في ثوب أبيض أكمامه إلى الوراء وكل من معه ولكنت عينت بدلهم بعض العارضين الآملين في تحصيل لقمة حلال وبعض الزائرين الذين حضروا من أجل ابتسامة ومن أجل جرعة أمل بأن الأمور أفضل).

واختتم الشعار منشوره بأن المعرض هو خطوة في طريق الأمل وليس كامله: “هذا المعرض كان خطوة في طريق زرع بعض الأمل ولكنه ليس كل الأمل.. الأمل هو فقط في زرع المحبة والتألف وإنهاء القتال والرضوغ إلى حتمية قبول الآخر والعيش المشترك”.