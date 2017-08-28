مقتل مراسلٍ صحفيٍّ أثناء تغطيته معارك غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى مراسل الهيئة السورية للإعلام (عبد الغفار البديوي) اليوم الاثنين 28 آب/أغسطس، خلال تغطيته لمعارك ريف درعا الغربي بين كتائب الثوار وجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش).

مراسل الهيئة السورية للإعلام محمد الحريري قال لـ (كلنا شركاء) إن معارك ريف درعا الغربي اليوم أسفرت عن مقتل المراسل البديوي على جبهة (جلين) غرب درعا، وذلك بعد إصابته بطلقة قناص.

وأَضاف أن معارك اليوم أدت لمقتل سبعة من مقاتلي كتائب الثوار وهم (همام كناكري، ومحمد المطر، وثائر القرفان، وعيسى أبو حصيني، وغياث أبو حصيني، وأويس الواوي، ومحمد هدريس) بالإضافة لإصابة أكثر من 30 آخرين، بينما قتل أكثر من 10 عناصر من جيش خالد في الطرف المقابل.

وأشار إلى أن مراسل الهيئة السورية للإعلام (عبد الغفار البديوي) وهو المراسل الرابع من طاقم الهيئة الذي يفارق الحياة خلال تغطيته لتطورات درعا خلال العام الجاري، فخلال تغطية معركة (الموت ولا المذلة) بدرعا البلد فقدت الهيئة اثنين من مراسليها وهم (محمد أبازيد وباسل الدروبي)، بينما فقدت مدير مكتبها بدرعا قبل أيام (أسامة الزعبي) بتفجير سيارته شرق درعا.