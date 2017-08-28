التفافاً على مشاريع التقسيم… 3 تشكيلات ثورية تنضم إلى (الجبهة الوطنية لتحرير سوريا)

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت ثلاثة من تشكيلات الثوار اليوم الاثنين (28 آب/أغسطس) انضمامها لـ (الجبهة الوطنية لتحرير سوريا)، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن تأسيس الجبهة شهر تموز/يوليو الماضي بقيادة (محمد سفيان الحسن) كون التشكيلات الجديدة المنضوية تحت مظلتها تعمل خارج محافظة درعا.

الناطق باسم (الجبهة الوطنية لتحرير سوريا) معاوية الزعبي قال لـ (كلنا شركاء) إن (ألوية أحرار الفرات) والعملة في محافظة دير الزور والتي تضم (لواء الله أكبر ـ لواء جند الفرات ـ لواء أحرار الفرات) انضمت اليوم للجبهة الوطنية، كما انضم (لواء العشائر) العامل في ريفي حماة الغربي و الشمالي ومنطقة الغاب والذي يضم 15 كتيبة ثورية، بالإضافة لانضمام (تجمع العشائر) العمل بريف حماة الشرقي للجبهة.

وأضاف أن عمليات الانضمام الجديدة للجبهة الوطنية، تعطيها طابعا خاصا كون التشكيلات المنضوية تحت مظلتها تقاتل في مختلف المناطق المحررة من سوريا، مما سيكون له دور بالقضاء على أي مشروع تقسيمي لسوريا.

وأشار إلى أن عمليات الانضمام الجديدة أتت عقب تمكن الجبهة من استقطاب أكثر من 40 تشكيل ثوري في محافظة درعا منذ الإعلان عنها شهر تموز/يوليو الماضي.