شركةٌ إيرانيةٌ تبدأ إنشاء 5 محطاتٍ للكهرباء في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام بأن مدير مشاريع محطات الطاقة الكهربائية الإيرانية والتي تعرف باسم “مبنا” قد صرح لوسائل الإعلام الموالية للنظام خلال معرض دمشق الدولي أن مجموعة مبنا ستقوم ببناء خمس وحدات كهربائية بسعة 25 ميغاواط من أجل تأمين الكهرباء لمدينة حلب.

وجاءت تصريحات مدير المشاريع حسين كنجي زادكان في الوقت الذي تعاني فيه مدينة حلب من انقطاع التيار الكهربائي وكثرة ساعات التقنين المتبعة عبر خط الزربة والذي يغذي أجزاء من الأحياء الغربية للمدينة.

وبحسب ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن زادكان الذي أدلى بتصريحاته خلال معرض دمشق الدولي “أن مجموع مبنا تعمل في سوريا منذ نحو 12 عام، وقد قامت ببناء محطتين بسعة 500 ميغاواط الأولى هي محطة تشرين الواقعة جنوب شرق دمشق بعد نحو خمسين كيلومترا والثانية محطة جندل في محيط مدينة حمص.

وأكد زادكان على أنّ مجموعة مبنا تعمل على تزويد مدينة حلب بخمس وحدات بسعة 25 ميغاواط ومن ميزات هذه الوحدات هو تركيبهم سريعا بمدة لا تتجاوز سنة، مضيفا بأن هذه الوحدات تعمل على الغاز وزيت الغاز.

وكشف مدير مشاريع محطات الطاقة الكهربائية الإيرانية عن أنه تم الاتفاق مبدئيا مع وزارة الكهرباء في سوريا من أجل إنشاء محطة بسعة 25 ميغاواط في مدينة بانياس وأخرى بسعة 450 ميغاواط في محافظة اللاذقية منوها بأن مجموعة مبنا ستباشر بتنفيذ المشروع في القريب العاجل.

وبالرغم من الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لإيصال الكهرباء إلى مدينة حلب عبر إنشاء خطوط التوتر والتي تبدأ من مدينة حماة مرور بالسلمية وإثريا وصولاً إلى ناحية خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي لتغذية مدينة حلب بالكهرباء لمدة ثمانية ساعات يومياً والتي أعلن النظام عنها في وقت سابق إلا أن الكهرباء لم تصل إلى مدينة حلب، فيما تشهد الأحياء الشرقية انقطاع متواصل للتيار الكهربائي الأمر الذي دفع بالمدنيين للاستعانة بالمولدات الكهربائية للحصول على بضع أمبيرات لتغذية منازلهم بالطاقة الكهربائية البديلة.