(ب ي د) يغلق منطقة عفرين بالكامل طيلة أيام العيد

زياد عدوان: كلنا شركاء

أصدرت القيادة العامة لقوات الآسايش التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في شمال سوريا بياناً أعلنت فيها عن إغلاق مداخل ومخارج مدينة عفرين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان الذي صدر أمس الأحد 28 آب مطالبات للمواطنين بالتقيد “بعدم إطلاق الأعيرة النارية تحت أي ظرف كان، كلما منعت تجمع المدنيين”.

كما طالبت بمنع التجوال بالدراجات النارية داخل المدن والأسواق الأهلة بالسكان، وذلك تخوفا من استخدامها في عمليات تفجير تستهدف المدنيين، ومنعت قوات الآسايش مرور جميع أنواع الشاحنات من تاريخ اليوم حتى يتم إصدار بيان بهذا الخصوص”.

وأضافت القيادة العامة لقوات الآسايش في بيانها بضرورة الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة أو جسم غريب، وختمت القيادة بالقول “إضافة إلى مما سبق تغلق المعابر الداخلة والخارجة من وإلى مقاطعة عفرين طيلة فترة أيام العيد”.

وتتخذ الإدارة الذاتية في المناطق التي تسيطر عليها إجراءات مشددة تمنع بموجبها دخول وخروج الشاحنات والسيارات الكبيرة كما تقوم بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى مداخل ومخارج مدينة عفرين تخوفا من حدوث انفجارات.

ويذكر أن مدينة عفرين والخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية لم تشهد تفجيرات منذ أكثر من عامين وكان آخرها انفجار سيارة مفخخة عند مدخل المدينة بالقرب من منطقة كفر جنة جنوب المدينة.