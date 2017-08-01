تقدمٌ جديدٌ لقوات النظام شرق حمص باتجاه دير الزور

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الإثنين (28 آب/أغسطس)، سيطرتها على مواقع جديدة لتنظيم “داعش” على الطريق الواصل بين مدينة السخنة ومدينة دير الزور، في ريف حمص الشرقي، مشيرةً إلى أنها باتت تبعد مسافة 66كم عن مدينة دير الزور.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي عن مصدر ميداني قوله، إن قوات النظام وميليشياته تقدمت شمال شرق مدينة السخنة باتجاه عمق البادية، ضمن الطريق إلى دير الزور، وسيطرت على (كسرة الفرج، ووادي البويب، وجديدة الحويز)، وصولاً إلى مشارف بلدة حلوبة، وباتت المسافة الفعلية لوصول قوات النظام إلى دير الزور 66 كم.

وأضاف “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام وميليشيا حزب الله سيطرت على عددٍ من النقاط والمرتفعات شرق مدينة السخنة بمساحة 5 كم على طريق “السخنة – دير الزور”، لتُصبح المسافة التي تفصلها عن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور حوالي 32 كم من هذا الاتجاه.

كما سيطرت قوات النظام وميليشياته اليوم على (خربة البلعاس، ومشرفة حويسيس، وخربة أبو الطوس، وخربة طويلة البلعاس) غرب جبل شاعر في ريف حمص الشرقي المحاصر، بعد معارك مع “داعش”.

وكانت قوات النظام وميليشياته قد سيطرت أمس على (تلة الاتصالات، كسرة فرج، وتلة الكرام، ووادي الوليج، ووادي نجيب) شرق مدينة السخنة بمساحة 9 كم على طريق السخنة – دير الزور، بحسب المصادر الموالية.