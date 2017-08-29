نتنياهو يتهم إيران ببناء مواقع إنتاج صواريخ في سوريا ولبنان

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إيران بمحاولة “القضاء على إسرائيل”، عبر بناء مواقع لإنتاج الصواريخ الموجهة في سوريا ولبنان.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث اتهم نتانياهو إيران بتحويل سوريا إلى “قاعدة من التحصن العسكري” واستخدام سوريا ولبنان لبناء ما وصفها بصواريخ موجهة بدقة تهدف إلى “القضاء على إسرائيل”.

ونشر نتنياهو تغريدات على حسابه الرسمي باللغة العربية على تويتر، قال فيها: ” قلت للأمين العام للأمم المتحدة في مستهل لقائنا: إيران تعمل على تحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية خاصة بها.. وإيران تسعى إلى استخدام سوريا ولبنان كجبهتين تجسيداً لهدفها المعلن وهو تدمير إسرائيل.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “إيران تبني مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة في سوريا وفي لبنان. لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بذلك ولا يجوز للأمم المتحدة أن تسمح بذلك.”