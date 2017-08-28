مصرع ممثلٍ إيرانيٍ في حلب

وليد غانم: كلنا شركاء

لقي الممثل الإيراني، إبراهيم خليلي، وأحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، مصرعه خلال مشاركته القتال إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في ضواحي مدينة حلب.

وأفاد موقع قناة “العالم” الإيرانية، بأن “خليلي” شارك في أحد أدوار فيلم “المبعدون” الجزء الأول، للمخرج الإيراني “مسعود ده نمكي”، حيث كان في الفيلم يتعرض لإصابة في قدمه، وقُتل في سوريا “دفاعاً عن مراقد أهل البيت عليهم السلام”، على حد زعمه.

وأشار المصدر إلى أن “خليلي من أفراد التعبئة المنضوين تحت فرقة 27 محمد رسول الله (ص) بطهران الكبرى، وأحد (المصابين) في فترة الدفاع المقدس، وقد تطوع في عمليات استشارية للدفاع عن مراقد أهل البيت وتوجه الى سوريا، حيث نال شرف الشهادة في منطقة شرق حلب”، على حد وصفه.

وكان القتيل آمراً لمقر “مقاومة التعبئة” في أحد مساجد طهران، وكان لديه نشاط مستمر في نشرة “شلمجة” التي يديرها ويرأس تحريرها المخرج “مسعود ده نمكي”، بحسب الموقع الإيراني.

ونشر المخرج “مسعود ده نمكي”، صوراً عنه في كواليس فيلم “المبعدون 1”. في حين أشارت وكالة “فارس” الإيرانية إلى أن “خليلي” هو من جرحى الحرب العراقية -الإيرانية 1980 – 1988.

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية، قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن 5 عناصر من “لواء فاطميون” التابع للحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم في سوريا.