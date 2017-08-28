(غضب الفرات) تسيطر على حي المنصور شرقي الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات)، اليوم الإثنين (28 آب/أغسطس)، سيطرتها على حي المنصور شرقي مدينة الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) واصلت تقدمها داخل مدينة الرقة، ففي المحور الشرقي تمكن مقاتلوها من السيطرة حي المنصور بالكامل، بعد اشتباكات قوية شهدها الحي.

ويشهد حي المرور اشتباكات عنيفة بين (قسد) و”داعش”، كما تتواصل الاشتباكات العنيفة في حي الدرعية، وأشارت الوكالة إلى مقتل 6 عناصر من التنظيم خلالها، في حين يشهد حيي النهضة غربي المدينة، والروضة شمال شرقي المدينة، اشتباكات متقطعة بين (قسد) و”داعش”.

ومن جهتها، أعلنت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، مقتل 6 عناصر من الميليشيات الكردية قنصاً قرب دوار الساعة ومستشفى السلام في مدينة الرقة.

ووثق ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” 133 غارة جوية شنها طيران التحالف الدولي على أحياء مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين.

وتسبب الغارات الجوية للتحالف على المدينة أمس الأحد، بمجزرة جديدة راح ضحيتها عائلتان كاملتان من نازحي مدينة تدمر في الرقة، بينهم أطفال ونساء، وهم:

محمد علي الشقران

فارس حسين الشقران

محمود حسين الشقران

فاطمة سليم الشقران

منى سليم الشقران

احمد محمد الشقران

ابراهيم محمد الشقران

اسماء محمد الشقران

كاسم محمد الشقران

فاطمة محمد الشقران.